Jazda v Bratislave sa poriadne predražila: Taxikár si za ňu vypýtal 82 eur, rodičom mladíka odkázal, nech ho udajú na inšpekciu

Anonymný člen facebookovej skupiny zverejnil zážitok svojho 17-ročného syna, ktorý sa rozhodol v Bratislave prepraviť taxíkom zo stanice Nivy na Zimný štadión v Dúbravke. Cestu absolvoval 29. mája 2025 podvečer, keďže meškanie autobusu z Nitry mu neumožnilo stihnúť prestup na MHD.

V snahe nevynechať posledný tréning si preto zavolal taxík. O tejto situácii informoval rodič v príspevku v skupine na Facebooku, ku ktorému pripojil aj fotografiu taxikárskeho bloku.

Šofér odpovedal, že potom zaplatí kartou

Podľa slov rodiča sa jeho syn pred nástupom do vozidla pýtal, či mu na cestu bude stačiť 20 eur. Viac hotovosti pri sebe nemal. Šofér mu odpovedal, že to zrejme nebude stačiť, ale že môže neskôr zaplatiť kartou.

O odhadovanej cene jazdy pred cestou bližšie neinformoval. Po vystúpení z vozidla nasledoval šok. Cena sa vyšplhala na 82 eur, pričom mladý cestujúci nemal na karte taký zostatok. Podľa vyjadrenia rozčarovaného rodiča by jeho syn za takúto sumu mohol pricestovať späť z Nitry a ešte by mu ostalo.

Taxikár si účtoval 82 eur za necelých 10 kilometrov

Z účtenky je zrejmé, že jazda prebehla pod hlavičkou osoby s menom Karol Ležovič, pričom suma bola vyúčtovaná podľa sadzby číslo jeden, no bez ďalšieho vysvetlenia. Samotná jazda trvala od 18:40 do 18:59 a merala 9,7 kilometra.

Rodičia sa preto rozhodli vodiča kontaktovať priamo. Podľa ich slov šofér necítil žiadne znepokojenie. Naopak, uviedol, že takéto sadzby sú uňho bežné – konkrétne sedem eur za kilometer a desať eur ako nástupné.

Reagoval aj na ich kritiku a skonštatoval, že ak sa im to nepáči, môžu to nahlásiť Slovenskej obchodnej inšpekcii. Rodič v príspevku ironicky poznamenal, že s takouto hodinovou sadzbou by sa taxikár nemusel hanbiť ani medzi prestížnymi odborníkmi z iných profesií.

Rodič kontaktoval živnostenský register

Po nepríjemnej skúsenosti sa rodina rozhodla preveriť, či je podnikanie vodiča v poriadku. V živnostenskom registri však zistili, že dotyčný má podnikateľskú činnosť ukončenú. Podnet preto plánujú podať Slovenskej obchodnej inšpekcii, aj keď si nie sú istí, či to prinesie výsledok.