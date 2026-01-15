Tatry dostali unikátnu atrakciu, aká sa len tak nevidí: Pre turistov pôjde o jedinečný zážitok

Foto: TASR - Adriána Hudecová

Roland Brožkovič
TASR
Jazdy budú od 24. januára jedenkrát týždenne vždy v sobotu v troch termínoch.

Správa Tatranského národného parku (TANAP) sprístupní návštevníkom zvernicu v blízkosti zámočka Hohenlohe v Tatranskej Javorine. Riaditeľ Správy TANAP-u Michal Babnič vo štvrtok počas prezentácie nového náučného chodníka uviedol, že ide o pilotný projekt.

Chcú predovšetkým prezentovať prácu ochranárov a takisto zaviesť ľudí na miesta, ktoré boli doposiaľ verejnosti nedostupné. Trasu turistom sprístupnia formou zážitkovej jazdy na koči, respektíve na saniach ťahaných koňmi, a to v sprievode a s odborným výkladom.

Jazdy budú od 24. januára jedenkrát týždenne vždy v sobotu v troch termínoch, o 10.00 h, 11.15 h a 12.30 h. Je potrebné sa na ne vopred registrovať cez online formulár. Koč a v zime zase sane turistov prevezú napríklad aklimatizačnou zvernicou, ktorá má nezastupiteľné miesto pri práci s problémovou zverou. Dozvedia sa nielen o osobnosti kniežaťa Hohenloheho, ale aj o histórii chovu zubrov, bizónov a kozorožcov v Tatranskej Javorine. Zároveň budú môcť vidieť panoramatické výhľady na Belianske Tatry.

Územie bolo dlho neprístupné

„Chceme ľuďom ponúknuť výnimočný zážitok, ktorý spája poznanie, emóciu a rešpekt k prírode. Jazda kočom cez územie, ktoré bolo desaťročia neprístupné, je spôsob, ako návštevníkom priblížiť Tatry tak, ako ich bežne nemajú šancu spoznať. Verím, že počas tejto cesty pochopia súvislosti medzi históriou, ochranou prírody a životom v tomto území,“ priblížil Babnič.

Foto: TASR – Adriána Hudecová

Zvernica má približne 700 hektárov a vznikla v roku 1973. Sprievodca a lesník Správy TANAP-u Michal Makový priblížil, že trasa, ktorá ňou vedie, je dlhá zhruba štyri kilometre a má niekoľko zastavení. Na nich sa návštevníci dozvedia zaujímavosti o tejto vzácnej lokalite.

„Okruh trvá 45 až 60 minút a turisti prejdú naprieč celou zvernicou. Nie je to však otvorená turistická trasa pre bežných návštevníkov. Je to služba, ktorá funguje na báze rezervačného systému a nie je možné pohybovať sa tu voľne bez sprievodcu,“ zdôraznil Makový. Vo zvernici je aktuálne asi 160 kusov jelenej zveri. V rámci areálu funguje aj takzvaná „polepšovňa“, kam privážajú problémové jedince. Jej účelom je aj snaha o ochranu genofondu vzácnej jelenej zveri z čias kniežaťa Hohenloheho.

Babnič verí, že z novej služby bude mať Správa TANAP-u časom aj ekonomický prospech. V prípade záujmu plánujú túto službu rozšíriť na viac dní aj o tematické balíčky zamerané napríklad na históriu, lesníctvo, zver či ochranu prírody, tak pre individuálnych návštevníkov, ako aj organizované skupiny.

„Vôbec to nie je o tom, že ideme robiť lunapark. Sme odbornou organizáciou a všetky činnosti posudzujeme, či to má prínos pre nás, aký to bude mať prínos pre verejnosť a či nebude narušená príroda a tak ďalej. Snažíme sa tak budovať značku národného parku a prezentovať našu prácu,“ uzavrel Babnič.

