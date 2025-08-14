Tarabov rezort nakúpil zbrane na medvede za 15-tisíc: Využiť ich chce v lokalite, kde dlhodobo problém so šelmami nemajú

Ilustračná foto: TASR/Unsplash

Nina Malovcová
SITA
Medvede na Slovensku
Organizácia zároveň upozorňuje na nedoriešený problém poľovníckych vnadísk a pestovania poľnohospodárskych plodín.

Ministerstvo životného prostredia nakúpilo zbrane a ďalšiu výbavu na odstrel medveďov v Národnom parku Poloniny za takmer 15-tisíc eur. Upozornila na to ochranárska organizácia Aevis. Štát zabezpečil pre zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý pôsobí v národnom parku od júna, napríklad guľovnice, puškohľady, tlmiče, nočné videnie, termovízie a strelivo.

Podľa ochranárov nakupuje zbrane a plytvá verejnými peniazmi namiesto realizácie účinných preventívnych opatrení. Poukazujú tiež na to, že zásahový tím mal zatiaľ len jediný výjazd, a to k mláďaťu medveďa, ktoré sa krátko pohybovalo po ceste pri obci Ruský Potok, no z lokality sa samo stratilo a žiaden zásah nebol potrebný.

Kritika plytvania a neexistujúcich konfliktov

„Ministerstvo namiesto systematických opatrení zvolilo poľovnícky prístup k riešeniu situácie. Vyzbrojuje správy národných parkov, akoby sa chystalo na vojnu s medveďmi. V Poloninách však konfliktné situácie prakticky neexistujú. Za posledných desať rokov tu reálne došlo iba k jednému stretu medveďa s človekom. Zásahový tím je preto plytvanie verejnými zdrojmi a zbytočne sa iba vyvoláva strach v regióne,“ povedal riaditeľ Aevis Rastislav

Foto: Needpix

.

 

Štát by sa mal podľa neho namiesto toho venovať funkčným preventívnym opatreniam. Organizácia Aevis v rámci medzinárodného projektu COOP4SAFE v tomto regióne pomáha miestnym farmárom a včelárom chrániť hospodárske zvieratá a včelstvá. Súčasťou sú inštalácie ochranných elektrických ohradníkov, odborné poradenstvo priamo na farmách a implementácia overených a efektívnych metód prevencie.

Elektrické ohradníky namiesto guľovníc

„Naše skúsenosti dokazujú, že preventívne opatrenia fungujú a dokážu chrániť ľudí aj šelmy. Typickým príkladom sú elektrické ohradníky, ktoré pri správnej inštalácii spoľahlivo fungujú. Za 15-tisíc eur, ktoré rezort minul na výzbroj, mohlo mať približne dvadsať farmárov v regióne takúto účinnú ochranu pred veľkými šelmami,“ hovorí Michal Kalaš, odborník Aevis na medvede.

Organizácia zároveň upozorňuje na nedoriešený problém poľovníckych vnadísk a pestovania poľnohospodárskych plodín, ktoré priťahujú medvede k ľudským sídlam. Chýba tiež celoplošná informačná kampaň, ktorú ministerstvo v rámci preventívnych opatrení sľúbilo, ale nezrealizovalo. Osvetové aktivity, ktoré v regióne robí Správa Národného Parku Poloniny sú podľa Aevis nedostatočné a reálne majú minimálny dosah na zlepšenie situácie.

Výzva ministrovi Tarabovi

„V Poloninách problém s medveďmi nie je, štát ho tu umelo vytvára. Peniaze a kapacity by sa mali investovať tam, kde škody reálne vznikajú, alebo potenciálne môžu vznikať. Zabíjanie medveďov situáciu nerieši, iba ju zhoršuje“ konštatuje Mičaník. Zároveň vyzýva ministra Tomáša Tarabu, aby sa prišiel inšpirovať do Polonín, ako mimovládka Aevis realizuje účinné preventívne opatrenia na ochranu medveďov a ľudí v praxi.

