Takto sa vyhnete v lese medveďom: Všímajte si niekoľko vecí, do ruksaku si pribaľte túto pomôcku

Pri pohybe v lese by si mali ľudia všímať stopy, trus a znaky kŕmenia sa medveďov. Pozorní by mali byť pri pohybe v hustom poraste, na miestach s lesnými plodmi, pri zdochlinách, zlej viditeľnosti alebo počuteľnosti, napríklad ak sa pohybujú proti vetru či pri tečúcej vode. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR o tom informovala na svojom webe.

„Medveď sa zvyčajne snaží ľuďom vyhnúť, niekedy si nás všimnúť nemusí. V lese a jeho blízkosti treba byť preto ostražitý, predovšetkým ráno, večer a v noci, ale tiež počas dňa v hustej vegetácii alebo blízko zdrojov potravy,“ uviedli ochranári. Doplnili, že charakteristickým znakom pobytu medveďa v lese sú aj „značkovacie stromy“ a vývratiská. Možno tiež pozorovať rozhrabané mraveniská, prehrabanú pôdu alebo poprevracané kamene.

Pri obmedzenej viditeľnosti pomôže podľa ŠOP akýkoľvek zvukový prejav, ako je pískanie, tlieskanie či hlasnejší rozhovor. Na základe toho má medveď možnosť zareagovať na blížiaceho sa človeka a vyhnúť sa mu. Riziko stretnutia s medveďom je menšie, keď sa človek pohybuje v skupine po vyznačených chodníkoch a počas denného svetla.

Pes by mal byť v lese na vôdzke. Ak by bol voľne pustený, môže medveďa vyrušiť počas odpočinku, alebo ho rozzúriť svojím štekotom a priviesť priamo k majiteľovi.

Nezabudnite na sprej na medvede

ŠOP odporúča turistom nosiť so sebou „medvedí sprej“ a naučiť sa ho správne používať. „Sprej na medvede by mal mať minimálne 225 gramov a obsahovať jeden až dve percentá kapsaicínu. Sprej by mal poskytnúť aspoň šesť sekúnd postreku s dosahom aspoň 7,5 metra. Medvedí sprej je navrhnutý tak, aby medveďa odradil a poskytol vám čas na ústup,“ priblížila.

Ochranári tvrdia, že je jednoduché určiť medvediu stopu, pretože veľkosť a tvar stopy sú takmer nezameniteľné. U dospelých jedincov medveďa býva šírka prednej laby približne 13 až 18 centimetrov (cm) a jej dĺžka je 12 až 17 cm. Zadná laba je o niečo dlhšia a u dospelých jedincov sa pohybuje v rozpätí 20 až 28 cm.