Takto bude svet vyzerať v roku 2035: Vyše 350 expertov sa zhodlo na predpovedi, katastrofe sa nevyhneme

Svetom zmieta vojna na Ukrajine, konflikt v Gaze a ďalšie nepokoje. Politická situácia je nepokojná vo viacerých krajinách a ľudí sužuje zdražovanie na každom kroku. Experti vytvorili predpoveď, ako bude situácia vyzerať o 10 rokov.

Tretej svetovej vojne sa podľa odborníkov nevyhneme

Ako informuje Mail Online, v novom prieskume uskutočnenom Atlantickou radou sa 357 politických stratégov a prognostikov vyjadrilo k budúcnosti ľudstva. Štyria z desiatich tvrdia, že v roku 2035 vypukne veľká vojna, do ktorej budú zapojené mocnosti ako Amerika, Čína a Rusko.

Väčšina z tých, ktorí nepochybujú o tom, že dôjde k tretej svetovej vojne, si myslí, že bude prebiehať aj vo vesmíre a jej súčasťou budú aj jadrové zbrane. 45 % expertov verí, že Rusko sa v najbližšom desaťročí zapojí do vojny s NATO. K názoru, že vojna bude prebiehať aj vo vesmíre, sa prikláňajú aj preto, lebo Trump v roku 2019 zriadil organizáciu US Space Force. Tá má údajne slúžiť na to, aby sa Amerika vedela ochrániť pred akýmikoľvek hrozbami z vesmíru, prípadne odraziť alebo poraziť nepriateľa.

Je umelá inteligencia hrozbou?

Traja z desiatich expertov si myslia, že po vojne je druhou najvážnejšou hrozbou klimatická kríza. Len 1,7 % odborníkov predpokladá, že nová pandémia by bola najhoršou krízou, ktorá by ovplyvnila svetovú populáciu. 5,1 % si myslí, že rastúci finančný dlh ochromí svet do roku 2035.

Čo sa týka tretej svetovej vojny, hovorí o nej aj Donald Trump. Pred niekoľkými dňami Zelenskému vytkol, že sa zahráva s treťou svetovou vojnou. Politickí stratégovia tiež predpovedali, že vojna sa pre Ukrajincov neskončí dobre a ekonomická a diplomatická dominancia Ameriky bude klesať. 62 % odborníkov predpokladá, že svet bude o 10 rokov v horšom stave, ako je teraz. Mnohí považujú za hrozbu aj umelú inteligenciu, ktorá oberá o prácu čoraz viac ľudí. Časť odborníkov ale nesúhlasí a vzostup umelej inteligencie vníma pozitívne.