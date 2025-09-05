Takmer sa rozplakala. Eva Máziková otvorene prehovorila o citlivej téme, ktorá ju dojala k slzám, skoro to nezvládla

Foto: Instagram.com/evamazikovaofficial

Jana Petrejová
Prepadol ju smútok.

Mnohí ju prirovnávajú k víchru, svojou energiou a životným elánom strhne so sebou nejedného človeka. Eva Máziková je obdivovaná nielen pre svoj spevácky talent a zlato v hrdle, ale aj pre optimizmus, ktorý akoby nemal konca. No tak ako iní, aj ona je len človek a má svoju citlivú stránku. Tú dá zjavne najavo vtedy, ak prehovorí o určitých témach, vrátane jednej, ktorú spomenula v rozhovore. 

Spevácka diva Eva Máziková prijala pozvanie do relácie Ženy so šarmom, kde prekvapila úprimnými slovami o svojej minulosti, o speváckych začiatkoch a detstve, a spomenula taktiež, ako to bolo s umelcami za čias socializmu. Ako vždy dobre naladená vytiahla z rukáva aj niektoré vtipné historky.

Málokto vie o speváčke, že nedoštudovala strednú školu. Už od 17 rokov bola totiž rozlietaná a behala po svete. „Aj s Karolom Duchoňom ste behali po svete,“ dodala moderátorka relácie a umelkyňa hneď súhlasila. Nasledovali spomienky na obdobie so speváckou legendou a popritom sa vyjadrila k spevákom ako takým.

Fantastický hlas, no nedocenený

Podľa jej slov boli Česi vždy lepší a mali vynikajúcich spevákov. „Aj na Slovensku sú fantastické hlasy. Títo mladí ľudia, však ja poznám toľko mladých spevákov, ktorí sú vynikajúci. Svojskí. Každý je svojský, to je dôležité. Karči bol takisto svojský…“ uviedla Eva a vrátila sa k slovám o Karolovi. Ako ďalej doplnila, s legendou si už ako deti padli do oka a prežili spolu krásne detstvo. Taktiež prezradila, že jeho otec nechcel, aby spieval a je dosť možné, že ho bil, čo bolo počas tej doby úplne normálne.

Karol Duchoň však len túžil po pohladení slovami. „Karči bol a bude a stále aj je so svojím hlasom neuveriteľný, ale vtedy nebol honorovaný, nemyslím teraz peniazmi, ale že bol fantastický. A aj to, že bol v Tokiu a že bol hviezda veľká… Nebol. Aj ja som bola v Tokiu. Dokonca som naspievala platňu po japonsky, a tak ďalej,“ priznala speváčka a poukázala na nedoceneného speváka, a taktiež na to, že nikto nevedel, kde sa nachádza Slovensko.

„Slovensko? Slovinsko? Haló? Však to je zemepis. To je štvrtá trieda asi… Toto bolo smutné na tom našom čase, keď sma mali tie možnosti a zo „socíku“ si nemohla až tak cestovať preč,“ poznamenala Eva Máziková, ktorá mala možnosť pozrieť si na kinovom plátne životopisný film Duchoň, mapujúci búrlivý život a kariéru legendárneho speváka. Herca Vladislava Plevčíka, ktorý dôveryhodne stvárnil umelca, Máziková dokonca označila za „jednotku s hviezdičkou“.

Dúfa, že to Duchoň videl

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac