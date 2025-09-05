Takmer sa rozplakala. Eva Máziková otvorene prehovorila o citlivej téme, ktorá ju dojala k slzám, skoro to nezvládla

Mnohí ju prirovnávajú k víchru, svojou energiou a životným elánom strhne so sebou nejedného človeka. Eva Máziková je obdivovaná nielen pre svoj spevácky talent a zlato v hrdle, ale aj pre optimizmus, ktorý akoby nemal konca. No tak ako iní, aj ona je len človek a má svoju citlivú stránku. Tú dá zjavne najavo vtedy, ak prehovorí o určitých témach, vrátane jednej, ktorú spomenula v rozhovore.
Spevácka diva Eva Máziková prijala pozvanie do relácie Ženy so šarmom, kde prekvapila úprimnými slovami o svojej minulosti, o speváckych začiatkoch a detstve, a spomenula taktiež, ako to bolo s umelcami za čias socializmu. Ako vždy dobre naladená vytiahla z rukáva aj niektoré vtipné historky.
Málokto vie o speváčke, že nedoštudovala strednú školu. Už od 17 rokov bola totiž rozlietaná a behala po svete. „Aj s Karolom Duchoňom ste behali po svete,“ dodala moderátorka relácie a umelkyňa hneď súhlasila. Nasledovali spomienky na obdobie so speváckou legendou a popritom sa vyjadrila k spevákom ako takým.
Fantastický hlas, no nedocenený
Podľa jej slov boli Česi vždy lepší a mali vynikajúcich spevákov. „Aj na Slovensku sú fantastické hlasy. Títo mladí ľudia, však ja poznám toľko mladých spevákov, ktorí sú vynikajúci. Svojskí. Každý je svojský, to je dôležité. Karči bol takisto svojský…“ uviedla Eva a vrátila sa k slovám o Karolovi. Ako ďalej doplnila, s legendou si už ako deti padli do oka a prežili spolu krásne detstvo. Taktiež prezradila, že jeho otec nechcel, aby spieval a je dosť možné, že ho bil, čo bolo počas tej doby úplne normálne.
Karol Duchoň však len túžil po pohladení slovami. „Karči bol a bude a stále aj je so svojím hlasom neuveriteľný, ale vtedy nebol honorovaný, nemyslím teraz peniazmi, ale že bol fantastický. A aj to, že bol v Tokiu a že bol hviezda veľká… Nebol. Aj ja som bola v Tokiu. Dokonca som naspievala platňu po japonsky, a tak ďalej,“ priznala speváčka a poukázala na nedoceneného speváka, a taktiež na to, že nikto nevedel, kde sa nachádza Slovensko.
„Slovensko? Slovinsko? Haló? Však to je zemepis. To je štvrtá trieda asi… Toto bolo smutné na tom našom čase, keď sma mali tie možnosti a zo „socíku“ si nemohla až tak cestovať preč,“ poznamenala Eva Máziková, ktorá mala možnosť pozrieť si na kinovom plátne životopisný film Duchoň, mapujúci búrlivý život a kariéru legendárneho speváka. Herca Vladislava Plevčíka, ktorý dôveryhodne stvárnil umelca, Máziková dokonca označila za „jednotku s hviezdičkou“.
