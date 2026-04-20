Takmer miliarda eur na pomoc: Krajina reaguje na drahé palivá aj hrozbu krízy, aktivovala krízový plán

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Holandsko reaguje na prudký rast cien benzínu.

Holandská vláda oznámila, že vyčlení viac ako 950 miliónov eur na pomoc podnikom a jednotlivcom vo forme kompenzácií prudkého rastu cien benzínu, ktorý je výsledkom útokov USA na Irán.

„Očakáva sa, že ceny energií zostanú zatiaľ vysoké, aj keď by sa konflikt na Blízkom východe čoskoro skončil,“ uviedla vláda v pondelok vo vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Balík pomoci za stovky miliónov eur

„Domácnosti a podniky už pociťujú vplyv,“ uviedla holandská vláda. Prvý balík zmierňujúcich opatrení bude v hodnote 627 miliónov eur. Ďalším krokom na kompenzáciu zdraženia energií bude zníženie poplatkov firiem v celkovej sume 340 miliónov eur. Tieto výpadky v rozpočte chce vláda nahradiť vyššími daňami z iných položiek, najmä z alkoholu.

Zdroj: Unsplash

Holandsko zároveň v pondelok aktivovalo prvú fázu krízového plánu pre prípad „bezprostredného“ nedostatku paliva, keďže dodávky ropy z krajín Perzského zálivu cez Hormuzský prieliv zostávajú blokované. Vláda dodala, že v Holandsku momentálne síce nie je „akútny“ nedostatok benzínu, ale aj tak mobilizuje vládne agentúry a priemyselných aktérov pre prípad, žeby sa „situácia zhoršila“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac