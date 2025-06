Dobré správy pre divákov: Nie všetky obľúbené seriály dostanú počas leta stopku, pozrite si prehľad

Počas celého roka majú diváci na obrazovkách bohatú ponuku rôznych šou, filmov aj seriálov. Medzi obľúbené patria najmä seriály staníc TV Markíza a TV Joj. Obe televízie pritom nedávno ukončili niektoré svoje projekty a nie všetky dostanú novú sériu. Navyše, niektoré z nich v pokračovaní zastaví letná pauza.

Tento týždeň na obrazovkách skončili hneď dva seriály. V pondelok mohli diváci sledovať finále kriminálnej drámy Vina, čím sa príbeh uzavrel a v utorok zas boli v napätí vďaka finále 10. série Dunaja, k vašim službám. Len jeden z týchto seriálov však dostane na jeseň pokračovanie a ako sme vás informovali v článku, Dunaj sa po lete presunie v deji do roku 1944 a bombardovania rafinérie Apollo.

Niektoré seriály budú pokračovať aj v lete

Markíza tak v jednom týždni ukončila až dva svoje veľké projekty a v súčasnosti im zo seriálovej tvorby ostal na obrazovkách len denný rodinný seriál Sľub. Aj ten pritom už čoskoro čaká záver prvej série, ktorý je, ako informuje portál Mediaboom, naplánovaný na pondelok 23. júna. 110. epizóda bude poslednou pred letnou prestávkou, po ktorej sa diváci dočkajú druhej série.

Na jeseň pritom vytasí zbrane aj TV JOJ. Ako sme spomínali v článku, podľa prvých informácií by mala v súčasnosti natáčať druhú sériu rodinnej ságy Ranč, ktorá skončila tragicky a ktorej pokračovanie by tak malo prísť oveľa skôr, než sa čakalo. Pôvodne mal mať seriál navyše len jednu sériu, no divácky úspech presvedčil tvorcov, že si zaslúži ďalšiu.

Zdá sa tak, že v lete vypadne z vysielania hneď niekoľko obľúbených seriálov. Diváci sa však nemusia báť, keďže zatiaľ čo TV Markíza počas letnej sezóny predstaví iné tituly a vyplní program napríklad českými Extrémnymi premenami či kultovými filmami ako je Barbie, TV JOJ bude pokračovať vo vysielaní svojich úspešných seriálových projektov.

Ako informoval portál Mediálne, TV JOJ vo vysielaní ponechá rozbehnutú dvanástu sériu Nemocnice a k nej sa pridá ešte aj komediálny seriál Tomáš a Diana. „Nemocnica aj Tomáš a Diana patria medzi naše silné a stabilné seriálové tituly. Pokračujeme v ich výrobe a zároveň sa tešíme, že divákom prinesieme počas leta osvedčenú kombináciu drámy a humoru,“ uviedla televízia TV JOJ.

Premiéry nových seriálov