Tajomný dokument z 12. storočia má predvídať, kto sa stane ďalším pápežom: Pre ľudstvo má proroctvo desivý odkaz

Tisícky ľudí po celom svete sa lúčia s pápežom Františkom. Pohreb sa bude pravdepodobne konať už v sobotu. Úlohou Vatikánu bude zvoliť jeho nástupcu. Tajomný dokument z 12. storočia údajne ukrýva odpoveď na otázku, kto sa stane ďalším pápežom.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Blíži sa súdny deň?

Ako informuje Mail Online, smrť pápeža Františka mnohých zasiahla. Veriaci už teraz uvažujú nad tým, kto bude jeho nástupcom. Odpoveď na otázku možno ukrýva tajomný dokument z 12. storočia. Proroctvo pápežov sa údajne podarilo nájsť v tajných vatikánskych archívoch. Okrem Františkovho nástupcu dokument údajne hovorí aj o návrate Krista.

Dokument obsahuje sériu záhadných latinských fráz, z ktorých každá pravdepodobne opisuje jedného pápeža, počnúc Celestínom II. v roku 1143 a končiac „Petrom Rímskym“ v roku 2027. V súčasnosti existuje deväť kandidátov, ktorí by sa mohli stať nástupcami pápeža Františka a traja z nich sa volajú Peter – Peter Erdő z Maďarska, hlavný konzervatívny kandidát, Peter Turkson z Ghany, významná postava v cirkevných kruhoch, čo sa týka sociálnej spravodlivosti a Pietro Parolin z Talianska, jeden z najskúsenejších vatikánskych úradníkov.

Dokument však obsahuje aj slová o údajnom blížiacom sa súdnom dni. Niektorí kresťania veria, že rok 2027 by mohol znamenať druhý príchod Krista, keď sa údajne vráti na zem, aby súdil živých aj mŕtvych.

Kto bude Františkovým nástupcom?

Čo sa týka pápežovho nástupcu, po smrti Františka nasleduje obdobie deväťdňového smútku. Následne sa v rámci konkláve zídu kardináli z celého sveta. Konkláve by malo začať 15 až 20 dní po Františkovej smrti. Odhaduje sa, že sa bude konať v období medzi 5. až 10. májom.

Autorom proroctva je údajne svätý Malachiáš. Obsahuje popisy každého pápeža až do súdneho dňa. Záverečný zápis o Petrovi Rímskom hovorí, že bude posledným pápežom a bude hlavou cirkvi v čase veľkých nepokojov. Tie majú vyvrcholiť zničením Ríma a koncom pápežstva. V diskusiách o výklade proroctva panujú nezhody.

Niektorí sa domnievali, že posledným pápežom mohol byť samotný František. Hoci niektorí tvrdia, že proroctvo je len falzifikát zo 16. storočia, Malachiáš ho údajne napísal v roku 1139 po tom, ako mal počas návštevy Ríma vidinu. Až do roku 1590 boli popisy veľmi presné, no neskôr už boli vágnejšie a každý ich mohol interpretovať po svojom. Jedno z proroctiev napríklad hovorí o pápežovi v súvislosti so zatmením slnka. Práve pápež Ján Pavol II. sa mal počas zatmenia narodiť.