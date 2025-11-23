Pápež František pomáha aj po smrti: Jeho fotoaparát sa predal za 6,5 milióna eur, celý výťažok smeruje na charitu

Foto: SITA / AP

Nina Malovcová
TASR
Pápež František
Pápežský fotoaparát sa stal senzáciou aukcie.

Fotoaparát, ktorý patril zosnulému pápežovi Františkovi, bol v sobotu predaný na aukcii vo Viedni za 6,5 milióna eur, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Fotoaparát typu Leica M-A tak podľa hovorcu aukčného domu Leitz Photographica až stonásobne prekročil svoju odhadovanú hodnotu.

Viac z témy Pápež František:
1.
Posledný odkaz pápeža Františka: Jeho papamobil mieri do Gazy, bude slúžiť chorým deťom
2.
Pre bizarný detail môže byť voľba pápeža neplatná: Jeden z kardinálov nevie, kedy sa narodil, jeho hlas môže veľa zmeniť
3.
Urobili „amatérsku“ chybu, ktorá pobúrila svet. Na hrobe pápeža Františka je detail, ktorý nahneval Talianov
Zobraziť všetky články (89)

Výťažok z dražby pôjde na charitu

V súlade s prianím bývalého pápeža Františka, ktorý zomrel tento rok v apríli, pôjdu peniaze získané v dražbe za fotoaparát na charitu. Provízie sa vzdal aj aukčný dom. Spoločnosť Leica Camera darovala fotoaparát Františkovi v roku 2024 a označila ho spolu s objektívom sériovým číslom 5 000 000, spresňuje DPA.

„V spoločnosti Leica bolo vždy tradíciou vyhradiť si takéto charakteristické okrúhle sériové čísla pre špeciálne fotoaparáty, ktoré sa často udeľujú významným verejne známym osobnostiam,“ uviedol Alexander Sedlak, výkonný riaditeľ spoločností Leica Camera Classics a Leitz Photographica Auction.

O fotoaparát bojovali dvaja uchádzači

Meno kupujúceho zverejnené nebolo. Podľa správ súťažili o daný fotoaparát v dražbe dvaja uchádzači.

Približne desaťminútová aukcia bola „určite jednou z najvzrušujúcejších dražieb v histórii nášho aukčného domu a absolútne hodná tejto mimoriadnej položky,“ dodal podľa DPA Sedlak.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac