Pre bizarný detail môže byť voľba pápeža neplatná: Jeden z kardinálov nevie, kedy sa narodil, jeho hlas môže veľa zmeniť

Jeden z kardinálov sa ocitol v centre pozornosti, pretože nikto presne nevie, kedy sa narodil. Tento detail však môže rozhodnúť o jeho účasti na najdôležitejšom hlasovaní v katolíckej cirkvi. V hre je nielen jeho vek, ale aj rovnováha síl medzi konzervatívcami a liberálmi v čase, keď sa cirkev chystá zvoliť si svojho nového lídra.

V posledných dňoch sa v katolíckej cirkvi objavil kuriózny prípad týkajúci sa jedného z kardinálov, ktorý má byť súčasťou voľby nového pápeža. Reč je o africkom kardinálovi menom Philippe Ouédraogo, ktorý by mohol byť vylúčený z konkláve, pretože nevie, koľko má rokov, uvádza Daily Mail.

Kardinál nepozná dátum svojho narodenia

Dôvodom nejasností okolo jeho veku je fakt, že nikto nevie, či sa narodil 4. januára 1945, alebo 31. decembra toho istého roku, čo vyvoláva veľké pochybnosti o jeho účasti na nadchádzajúcom konkláve.

Ak by sa kardinál narodil 4. januára 1945, tak by mal dnes 80 rokov, ak sa však narodil až 31. decembra 1945, má 79 rokov. Môže sa to zdať ako banálna informácia, avšak z hľadiska konkláve je to veľmi dôležité, pretože kardináli starší ako 80 rokov nemôžu voliť nového pápeža vo voľbách, ktoré sa budú konať v stredu 7. mája 2025.

Preto ak by sa kardinál zúčastnil konkláve a neskôr by sa zistilo, že je na účasť príliš starý, výsledok by mohol byť neplatný.

Zaujímavé je, že v minuloročnej vatikánskej ročenke je dátum narodenia kardinála uvedený ako 24. január 1945, čo znamená, že má teraz viac ako 80 rokov. Ale v najnovšom oficiálnom vatikánskom adresári je jeho dátum narodenia uvedený ako 31. decembra 1945. Vďaka tejto úprave má tak 79 rokov, čo je tesne vo vekovej hranici na účasť na pápežskom konkláve.

Táto zvláštna úprava jeho veku vyvolala žartovné titulky vo viacerých talianskych novinách, ktoré píšu, že „kardinál našiel tajomstvo zastavenia času,“ alebo „zvláštny prípad kardinála, ktorý omladol o rok, aby mohol vstúpiť do konkláve.“

Kardinál Ouédraogo ako vysvetlenie uviedol fakt, že pochádza z vidieckej krajiny Burkiny Faso, ktorá sa nachádza v západnej Afrike, kde v čase jeho narodenia neexistovali žiadne nemocnice ani školy. Sám priznal, že jeho presný dátum narodenia tak nebol zaznamenaný, keďže sa narodil doma.

Je odporcom liberálnych myšlienok pápeža Františka

Ouédraogo je považovaný za konzervatívca a zároveň patrí medzi kľúčové postavy v katolíckych tradionalistických kruhoch, čo znamená, že by mohol vo voľbe nového pápeža zohrať dôležitú úlohu. Jeho prítomnosť na konkláve by tak mohla byť významná, pretože zastáva pevné stanovisko k otázkam, ako sú manželské zväzky osôb rovnakého pohlavia a podpora tradičných hodnôt v cirkvi.

Tento aspekt jeho osobnosti je dôležitý aj v kontexte širších diskusií o smerovaní cirkvi po smrti pápeža Františka, ktorý bol známy svojimi liberálnymi myšlienkami.