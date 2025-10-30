Sychravé dni sa končia, odkladajte kabát: Jeseň ukazuje svoju krajšiu tvár. Teploty stúpnu a obloha sa vyjasní

Ak neznášate zimu, mráz a studený vietor, nasledujúce dni vás potešia. Počasie sa opäť preklápa na teplejšiu stranu a Slovensko čaká niekoľko mimoriadne príjemných jesenných dní. Teploty dnes aj zajtra vystúpia vysoko nad priemer, miestami dokonca až na +20 °C, a mnohí tak ešte na chvíľu odložia kabáty.
Podľa portálu iMeteo a predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) dnes do našej oblasti prúdi od juhozápadu teplý vzduch po prednej strane tlakovej níže, ktorej stred sa presúva z Dánska nad Pobaltie. Popoludní cez naše územie postúpi studený front, no prinesie len slabé zrážky a už večer sa od západu začne obloha opäť vyjasňovať.
Teplý štvrtok s občasným dažďom
Dnešný deň bude podľa SHMÚ prevažne oblačný až zamračený, miestami sa však objavia aj chvíľky so zmenšenou oblačnosťou. Ojedinele, najmä na strednom Slovensku, sa môžu vyskytnúť prehánky alebo slabý dážď. Popoludní sa od západu začne vyjasňovať a oblačnosť sa bude zmenšovať.
Ráno sa lokálne objaví aj hmla. Napriek oblačnosti bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od +12 do +17 °C, no na juhu a západe Slovenska miestami dosiahne +17 až +21 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude približne +7 °C.
Prevažne juhozápadný vietor bude fúkať rýchlosťou 15 až 35 kilometrov za hodinu, v nárazoch ojedinele až 55 kilometrov za hodinu, no popoludní začne slabnúť. Vo vysokých polohách sa očakáva búrlivý vietor až víchrica. Zrážky budú len slabé, predpokladané množstvo zrážok podľa SHMÚ nepresiahne 5 milimetrov.
Meteorológovia predpovedajú, že teplé počasie bude pokračovať aj v piatok. Ak patríte k tým, ktorí sa ešte nechcú rozlúčiť s babím letom, máte šťastie. Podľa SHMÚ sa už zajtra nad našu oblasť rozšíri tlaková výš so stredom nad Rumunskom, ktorá prinesie pokojnejšie a suchšie počasie.
Počasie na piatok
V piatok bude jasno až polojasno, spočiatku miestami prechodne oblačno. V noci a dopoludnia sa ojedinele vytvorí hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa v niektorých dolinách môže udržať aj dlhšie. Nočné teploty klesnú na +6 až +1 °C, v údoliach miestami aj na -1 °C.
Počas dňa sa opäť oteplí a maximálne denné teploty vystúpia na +11 až +16 °C, pričom pri dlhšie trvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti zostanú len medzi +6 a +11 °C. Vietor bude prevažne slabý, len spočiatku v noci sa nad pásmom lesa môže vyskytnúť búrlivý vietor až víchrica.
Aj napriek ranným hmlám tak Slovensko čaká ďalší príjemný deň, ktorý poteší všetkých, čo sa ešte nechcú rozlúčiť s teplým jesenným počasím. Podľa meteorológov by sa podobné teploty mali udržať až do polovice novembra, takže zimné kabáty ešte môžu ostať v skrini.
