Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?

Alina Kabajevová, bývalá športová hviezda a údajná dlhoročná partnerka prezidenta Vladimira Putina, prešla fascinujúcou cestou – od svetového športového pódia, cez politickú kariéru, až po rolu, ktorú mnohí označujú za „neoficiálnu prvú dámu“ Ruska.
Kabajevová patrí medzi najznámejšie ruské športovkyne, je olympijskou šampiónkou v rytmickej gymnastike a mnohonásobnou majsterkou sveta. V posledných rokoch sa však o ňu nezávislé médiá zaujímajú skôr pre údajné väzby na Vladimira Putina.
Gymnastická rekordérka s dopingovou minulosťou
Olympijská víťazka v rytmickej gymnastike sa narodila v roku 1983 a športu sa začala venovať už vo veku štyroch rokov. Kabajevová sa podľa BBC postupne preslávila ako „najflexibilnejšia žena Ruska“ a počas kariéry získala 18 medailí z majstrovstiev sveta, 25 z majstrovstiev Európy a olympijské zlato v Aténach v roku 2004.
Vo veku 15 rokov sa stala najmladšou víťazkou majstrovstiev Európy v súťaži jednotlivkýň, keď v roku 1998 triumfovala v Porte. Kabajevová tiež drží rekord v počte titulov majsterky Európy v súťaži jednotlivkýň, keď ich získala v rokoch 1998, 1999, 2000, 2002 a 2004.
Počas kariéry nadobudla všetky významné „Grand Slam“ tituly, pričom patrí medzi tri rytmické gymnastky, ktorým sa to podarilo. Tieto tituly zahŕňajú olympijské hry, svetové majstrovstvá, majstrovstvá Európy, finále Svetového pohára a finále Grand Prix.
Bola súčasťou tímu, ktorý dominoval v rytmickej gymnastike, pričom Rusko získalo všetky možné olympijské zlaté medaily v rokoch 2000 – 2016.
Rovnako ako mnohí iní ruskí športovci, ani ona sa nevyhla škandálu s dopingom. Kabajevová doping poprela a tvrdila, že látka sa do jej tela dostala z kontaminovanej tabletky, ktorú si kúpila v miestnej lekárni.
Napriek tomu bola krátkodobo suspendovaná a musela vrátiť medaily z Majstrovstiev sveta 2001 v Madride.
