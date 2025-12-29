Svetoznámy boxer Joshua mal dopravnú nehodu. Auto, v ktorom sedel, sa zrazilo s nákladným vozidlom, hlásia dve obete

Britský boxer Anthony Joshua utrpel zranenia pri smrteľnej dopravnej nehode na diaľnici, pri ktorej v pondelok zahynuli dvaja ľudia.
Podľa agentúry AFP to uviedol Joshuov promotér a zdroj z nigérijskej polície.
Na internete kolujú fotografie, na ktorých je britský boxer s nigérijskými koreňmi bez trička a obklopený úlomkami rozbitého skla na sedadlách okolo neho. „Snažíme sa Anthonyho kontaktovať a dovtedy nechceme špekulovať o jeho stave, no našťastie, podľa toho, čo som videl na fotografiách, vyzerá byť v poriadku,“ povedal Joshuov promotér Eddie Hearn pre Daily Mail Sport.
Pray for Anthony Joshua pic.twitter.com/ERloeoEM59
— BEST FOR YOU ✨ (@Not_hereforplay) December 29, 2025
Denník Punch napísal, že k nehode došlo na rýchlostnej ceste Lagos – Ibadan, keď sa auto, v ktorom bývalý majster sveta v ťažkej váhe cestoval, zrazilo s nákladným vozidlom. Policajný zdroj pre agentúru AFP potvrdil, že Joshua bol účastníkom nehody. Podľa svedka nehody spolujazdec vedľa vodiča a osoba sediaca vedľa Joshuu zomreli na mieste.
Začiatkom tohto mesiaca Joshua knokautoval tvorcu obsahu na sociálnych sieťach a boxera Jakea Paula. Budúci rok by sa mal bývalý olympijský víťaz stretnúť v ringu so svojím krajanom a ďalším bývalým majstrom sveta Tysonom Furym. Joshuovým posledným zápasom pred duelom s Paulom bola prehra knokautom v piatom kole proti ďalšiemu Britovi Danielovi Duboisovi v septembri minulého roka.
