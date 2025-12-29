Český exposlanec Feri má na krku obvinenie z ďalšieho znásilnenia. Prípad sa týka neplnoletého dievčaťa

Bývalý poslanec Dominik Feri, Foto: Profimedia

Tomáš Mako
SITA
Polícia vzniesla ďalšie obvinenie voči politikovi.

Česká polícia navrhla obžalovať bývalého českého poslanca Dominika Feriho v ďalšom prípade znásilnenia. 

Podľa portálu polícia vzniesla obvinenie po tom, ako český ústavný súd v marci zrušil pôvodné odloženie prípadu.

Podľa dievčaťa konal v rozpore s jej súhlasom

Ako informuje web Novinky.cz, prípad sa týka vtedy 17‑ročného dievčaťa, ktoré uviedlo, že mali súhlasný pohlavný styk, počas ktorého si Feri bez jej súhlasu zložil kondóm.

Dievča v aktuálnom prípade tvrdí, že počas styku Feri konal v rozpore s jej súhlasom. Polícia pôvodne vec odložila, čo potvrdila aj prokuratúra. Ústavný súd však rozhodol, že podobné konanie môže napĺňať skutkovú podstatu znásilnenia, a rozhodnutie zrušil.

„Môžem potvrdiť, že vyšetrovanie bolo ukončené a dozorujúcemu prokurátorovi bol predložený spis s návrhom na podanie obžaloby pre trestný čin v sexuálnej oblasti,“ potvrdil pre server iRozhlas šéf Obvodného štátneho zastupiteľstva pre Prahu 3 Pavel Polák.

Feri si v súčasnosti odpykáva trojročný trest za znásilnenie dvoch iných dievčat, z ktorých jedno bolo maloleté, a za pokus o znásilnenie. Bývalý poslanec za stranu TOP 09 vinu odmieta. Do väzenia nastúpil vlani a v januári by mal okresný súd rozhodovať o jeho žiadosti o podmienečné prepustenie.

