Slnko tu svieti až 3 000 hodín ročne: Baľte kufre, v klenote Stredozemia ste za menej ako dve a pol hodiny

Foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Tiež vám chýba slnko?

Vianoce sú už za nami a pred nami ďalšie dni plné mrazu a nepríjemných sivých dní. Ak aj vám chýba trocha viac tepla, poradíme vám, kam sa vybrať. Ani vás to nemusí stáť veľký obnos peňazí.

Kam sa ísť trochu zohriať?

Pre mnohých z nás je zima zdanlivo nekonečná. Ako ale informuje Mail Online, v Európe máme miesto, ktoré sa môže pochváliť 3 000 hodinami ročne, keď svieti slnko. Navyše, nájdete tu vraj aj ten najkrajší prístav na svete. Reč je o Malte, ktorá si vyslúžila prezývku „klenot Stredozemia“.

Celý ostrov dokážete prejsť naprieč už za 45 minút, no jednoznačne núka mnoho skrytých pokladov, ktoré môžete objavovať. Čo sa ubytovania týka, nájdete tu desiatky hotelov v rôznych cenových kategóriách, v priemere sa tu však ubytujete za 83 eur na noc. Ak tu chcete pobudnúť napríklad 3 dni, zaplatíte v priemere menej ako 250 eur, informuje web Budget Your Trip.

Foto: Pexels

Na Maltu sa dostanete aj z bratislavského letiska. Ste-tam za menej ako dve a pol hodiny, pričom najlacnejšia letenka vás v januári vyjde na 37 eur. V marci je to o pár eur drahšie, letenku kúpite približne za 41 eur (cena je platná v čase písania článku a môže sa meniť).

Trend na rok 2026

Dokonca aj v marci, keď neraz ešte poriadne drkoceme zubami, je na Malte v priemere 12 až 17 °C. V apríli sa to šplhá aj k 20 °C. To sú ideálne teploty na skúmanie historických zaujímavostí, o ktoré tu celkom iste nie je núdza. Hlavné mesto Valletta je dokonca zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO.

Foto: Pexels

Podľa webu Numbeo sa tu najete za menej ako 9 eur. Mnohých poteší aj cena piva, za pol litra totiž zaplatíte v obchode priemere 2 eurá, niekde dokonca aj 1,40 eura. Pochopiteľne, v reštauráciách sa cena môže vyšplhať na 4,50 eura.

Mimochodom, Malta sa umiestnila na treťom mieste v rebríčku Travel Supermaket najobľúbenejších ostrovných destinácií na rok 2026. V roku 2025 sa zas obrovskej popularite tešil Cyprus. Vieme však aj, ktorým destináciám je lepšie sa vyhnúť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac