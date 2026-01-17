Slnko tu svieti až 3 000 hodín ročne: Baľte kufre, v klenote Stredozemia ste za menej ako dve a pol hodiny

Vianoce sú už za nami a pred nami ďalšie dni plné mrazu a nepríjemných sivých dní. Ak aj vám chýba trocha viac tepla, poradíme vám, kam sa vybrať. Ani vás to nemusí stáť veľký obnos peňazí.
Kam sa ísť trochu zohriať?
Pre mnohých z nás je zima zdanlivo nekonečná. Ako ale informuje Mail Online, v Európe máme miesto, ktoré sa môže pochváliť 3 000 hodinami ročne, keď svieti slnko. Navyše, nájdete tu vraj aj ten najkrajší prístav na svete. Reč je o Malte, ktorá si vyslúžila prezývku „klenot Stredozemia“.
Celý ostrov dokážete prejsť naprieč už za 45 minút, no jednoznačne núka mnoho skrytých pokladov, ktoré môžete objavovať. Čo sa ubytovania týka, nájdete tu desiatky hotelov v rôznych cenových kategóriách, v priemere sa tu však ubytujete za 83 eur na noc. Ak tu chcete pobudnúť napríklad 3 dni, zaplatíte v priemere menej ako 250 eur, informuje web Budget Your Trip.
Na Maltu sa dostanete aj z bratislavského letiska. Ste-tam za menej ako dve a pol hodiny, pričom najlacnejšia letenka vás v januári vyjde na 37 eur. V marci je to o pár eur drahšie, letenku kúpite približne za 41 eur (cena je platná v čase písania článku a môže sa meniť).
Trend na rok 2026
Dokonca aj v marci, keď neraz ešte poriadne drkoceme zubami, je na Malte v priemere 12 až 17 °C. V apríli sa to šplhá aj k 20 °C. To sú ideálne teploty na skúmanie historických zaujímavostí, o ktoré tu celkom iste nie je núdza. Hlavné mesto Valletta je dokonca zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Podľa webu Numbeo sa tu najete za menej ako 9 eur. Mnohých poteší aj cena piva, za pol litra totiž zaplatíte v obchode priemere 2 eurá, niekde dokonca aj 1,40 eura. Pochopiteľne, v reštauráciách sa cena môže vyšplhať na 4,50 eura.
Mimochodom, Malta sa umiestnila na treťom mieste v rebríčku Travel Supermaket najobľúbenejších ostrovných destinácií na rok 2026. V roku 2025 sa zas obrovskej popularite tešil Cyprus. Vieme však aj, ktorým destináciám je lepšie sa vyhnúť.
