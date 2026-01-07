Striptíz duše a nečakaná nenávisť: Karin Majtánová odhalila identitu človeka, ktorý ju roky uráža

Foto: Profimedia, STVR

Jana Petrejová
Niektorí ľudia jej pijú krv. 

Šoubiznis nie je len o pozlátku, ktoré každý vidí navonok, ale má i svoju odvrátenú stránku. Práve s tou musia rátať mnohé známe osobnosti, pre ktoré je často aj po dlhých rokoch na verejnosti skúškou odolnosti.

Už dlhé roky je na výslní, sprevádza televízne diváčky zaujímavými témami a robí rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi. Reč je o Karin Majtánovej, ktorá pravidelne víta ženy v Dámskom klube, pričom v relácii by to chcela potiahnuť najlepšie do dôchodku. A hoci sa radí medzi ostrieľané moderátorky, napriek tomu ju niektoré negatívne komentáre a reakcie od ľudí na jej adresu dokážu rozrušiť, ako prezradila pre Koktejl.

Negatívne komentáre z rôznych profilov

Tak ako sa nájde mnoho milých slov na jej osobu, ktoré ju potešia, rovnako sa na sociálnej sieti nachádzajú aj „hejty“ a nenávistné komentáre, ktoré už nie sú také príjemné. Ľudia sa väčšinou vyjadrujú k výzoru, prejavu či správaniu známych tvárí. Je na nich vyvíjaný zvýšený tlak, čo pociťuje aj Karin, ktorá to považuje za úplne normálne, keďže ide s kožou na trh.

Moderátorka spomenula zaujímavé prirovnanie. „Ja hovorím, že ono svojím spôsobom každé jedno vystúpenie, teraz keď to trošku preženiem, tak je to taký striptíz duše. Človek tam chce dať aj kúsok zo seba, aj kúsok svojej energie, kúsok svojho srdca, kúsok svojho vnímania, kúsok svojich emocií a tí ľudia to veľakrát neocenia,“ uviedla Karin.

Zdôraznila tým ľudí, ktorí sa negatívne vyjadrujú a osočujú ju zo všelijakých profilov na sociálnych sieťach. Dokonca spomenula konkrétnu prezývku, za ktorou sa skrýva človek zjavne vyzbrojený nenávisťou nielen voči Karin, ale aj voči ostatným moderátorkám a vôbec celkovo smerom k relácii.

„Napríklad ten „Ruža, Ruža“. Pozdravujem špeciálne danú dámu, ktorá tam nemá žiadne fotky, profil je neverejný, ale má také brutálne komentáre na všetko, čo spravíme, urobíme, nielen ja, ale aj v rámci Dámského klubu,“ vyšla s pravdou von, kto im v relácii pije krv.

Prekáža im vzhľad moderátoriek

