Je to pre ňu hrozné. Karin Majtánová úprimne prehovorila o konci v Dámskom klube a prezradila nečakanú vec

Už dlhé roky sa jej meno spája s obľúbenou reláciou Dámsky klub, ktorá jej pochopiteľne po takej dobe prirástla k srdcu. Bývalá miss si nevie vynachváliť prácu v televízii a možno povedať, že sa stala pre ňu vášňou. Objavili sa však menšie pochybnosti, ktoré vyvolal nástup Martiny Flašíkovej na post generálnej riaditeľky STVR. Šepká sa totiž o zmenách a novinkách, ktoré by sa mohli týkať aj personálneho obsadenia.
Známa moderátorka Karin Majtánová eviduje, čo sa deje vo verejnoprávnej televízii, no zároveň naznačila, že ak by nastal jeden scenár, nevie, čo by robila. Zdá sa, že by to bola pre ňu doslova nočná mora. „Zmeny v televízii som privítala, myslím si, že majú čo povedať aj televíznemu divákovi. Venujeme sa verejnoprávnym témam. Myslím si, že tradície a folklór patria do rozmanitosti nášho života. Teším sa na ne,“ priznala Karin pre Nový čas.
Moderátorka a autorka v jednom
Ako ďalej prezradila, je presvedčená o tom, že relácia je jedinečná a má stále čo ponúknuť. „My sme vysoko etablovaná relácia, ktorá naozaj má svoju stabilnú divácku základňu a vysielame už od septembra 2008, to je naozaj nejaký ten rôčik. Sledujeme nové trendy, témy, hostí…“ uviedla a zároveň doplnila: „Ja sa teším, bodaj by sme tak išli aspoň 10 rokov.“
Karin moderuje Dámsky klub spolu so Soňou Müllerovou, ktorá je v relácii taktiež dlhé roky, takže tvoria nerozlučnú dvojku. Obe vkladajú do práce maximum a snažia sa, čo je v ich silách, aby boli diváčky spokojné. „Sme autorky scenára, to znamená, že my si to pracne pripravujeme, literárny scenár odovzdávame, spolupodieľame sa na dramaturgii… Vytvárame celkový obsah relácie,“ ozrejmila bývalá miss, že to nie je tak, ako si mnohí myslia.
Majú oveľa viac práce, než len prísť, nechať sa nalíčiť a povedať nejaké repliky, ktoré im niekto napíše. „To je naozaj naša vlastná tvorba,“ objasnila.
