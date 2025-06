Aktuálne: Streľba na škole v Grazi, počet obetí vzrástol na 8, zasahujú všetky zložky

Dnes dopoludnia sa v rakúskom meste Graz odohral tragický incident. Na strednej škole v štvrti Dreierschützengasse vypukla streľba. Polícia potvrdila, že momentálne prebieha rozsiahla zásahová akcia, ktorej sa zúčastňujú viaceré zložky vrátane špeciálnych jednotiek Cobra a viacerých policajných hliadok.

Podľa správy denníka Kronen počet obetí dosiahol najmenej osem osôb, pričom na mieste je aj dvojciferný počet vážne zranených. Medzi obeťami sú žiaci aj učitelia. Miestne médiá uvádzajú, že páchateľ bol počas zásahu postrelený, aj keď polícia túto informáciu zatiaľ oficiálne nepotvrdila.

+++Aktuell läuft in der Dreierschützengasse in #Graz ein Polizeieinsatz. Bitte an die Anweisungen der Polizeikräfte halten. +++ #graz1006

