Stratené balíky ľudia hľadajú cez sociálne siete: Túto chybu robia zákazníci najčastejšie, reaguje Packeta

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Stratený balík dokáže narobiť poriadne vrásky na čele.

Mnoho ľudí si privyklo na nákupy využívať služby Packety. Slovenská pošta sa rozhodla mnoho pobočiek zrušiť, doručenie prostredníctvom Packety je tak neraz rýchlejšie a pohodlnejšie bez toho, aby ste museli stráviť čas čakaním na pošte medzi množstvom ľudí. Ľudia na sociálnych sieťach ale dávajú najavo nespokojnosť. Packety sme sa pýtali, či registruje problémy.

Ľudia sa sťažujú na nedoručené či poškodené zásielky

„Nakupujte online bez obáv? Toho motta by ste sa mali držať, pretože aby ste mi vyše týždňa doručovali zásielku s tým, že sa ju nepodarilo doručiť do Z-BOXu z kapacitných dôvodov, a ani po zmene výdajného miesta, kde som zadala predajňu, kde nemôže byť problém s kapacitou – nie je normálne,“ hnevá sa vo facebookovej skupine Packeta Slovakia nespokojná zákazníčka.

Pridávajú sa ďalší, ktorí píšu, že ich balík nebol úspešne doručený a spoločnosť ho vracia odosielateľovi – neraz do zahraničia. Ďalší uvádzajú, že sa ich balík už neraz stratil a bol doručený niekomu inému. „Bežne ukladáte zásielky do Z-BOXov v takomto stave?! Alebo len tá moja si zaslúžila takéto „výnimočné“ zaobchádzanie?“ pýta sa zákazníčka, ktorá si v Z-boxe našla balík v značne poškodenom stave.

Na Facebooku sme tiež natrafili na skupinu vytvorenú zámerne za účelom hľadania stratených balíkov. Ľudia, ktorým prišiel nesprávny balík, sa snažia nájsť majiteľa objednaného tovaru a pokúšajú sa zistiť, kde skončil tovar, ktorý si pôvodne objednali. Ako sme zas nedávno informovali, Z-BOXy sa stávajú aj terčom zlodejov. K pokusu o vykradnutie došlo aj koncom septembra, polícia však vďaka spolupráci s Packetou páchateľov včas zadržala.

Packeta problémy neregistruje

Packety sme sa pýtali, či registruje väčšie množstvo sťažností a čo môžu zákazníci urobiť, aby o svoje balíky neprišli. Čo sa týka preplnených boxov, manažér internej a externej komunikácie Pavel Ďurík reaguje, že Packeta svoju sieť výdajných miest neustále rozširuje, tento rok narástol počet výdajných boxov na viac ako 2 500 a navýšila sa aj kapacita kamenných výdajných miest.

Dodáva, že počet boxov priebežne od začiatku roka až do Vianoc stúpne o 40 % a kapacita kamenných pobočiek stúpne počas sezóny o stovky tisíc zásielok.

„Momentálne nemáme hlásené žiadne zvýšené počty nedoručených alebo oneskorených zásielok. Až 98 % zásielok dorazí už nasledujúci deň po tom, ako nám ich e-shop odovzdá. V prípade odosielania zásielok stačí ich nahlásiť obsluhe na výdajnom mieste pomocou podacieho hesla. Pri podaní zásielky do Z-BOXu je však nutné viditeľne na ňu napísať podacie heslo vygenerované v aplikácii,“ vysvetľuje Ďurík.

Túto chybu robia zákazníci najčastejšie

„Žiaľ, len za posledný mesiac sme zaznamenali desiatky zásielok vložených do boxov bez uvedeného kódu. Tieto zásielky putujú na naše depo, kde sa ich snažíme priradiť správnemu majiteľovi, čo dodanie výrazne komplikuje. Častou chybou je aj nepozornosť pri zadávaní telefónneho čísla či emailu pri nákupe v e-shope, keďže údaje sú spárované s mobilnou aplikáciou, a preto odporúčame si vždy ešte raz skontrolovať údaje,“ dodáva.

„K chybám pri doručení dochádza úplne výnimočne, a to pri menej ako 0,01 % všetkých zásielok. Napriek tomu vieme, že keď sa to dotkne priamo vás, je to veľmi citlivá záležitosť,“ dozvedáme sa. Čo sa oddelenia zákazníckej starostlivosti týka, to podľa slov Pavla Ďuríka vyrieši viac ako 99 % požiadaviek k spokojnosti zákazníka.

