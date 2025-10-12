Odborník na financie varuje: Transakčnú daň by mali zrušiť úplne, inak hrozia takéto následky

Foto: Pexels

Petra Sušaninová
Ako vníma odborník na financie zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov?

Ako sme vás nedávno informovali, transakčnú daň by mali po novom platiť už iba právnické osoby. Oslobodené od nej budú fyzické osoby podnikatelia, ktorí v súčasnosti túto daň tiež platia. Odborníka na financie sme sa pýtali, čo si o tomto kroku myslí a ako vníma budúcnosť transakčnej dane.

Vláda vybrala menej peňazí, ako sa predpokladalo

Daňová odborníčka spoločnosti Grant Thornton, Silvia Hallová, v tlačovej správe uviedla, že na transakčnej dani sa za štyri mesiace vybralo 208 miliónov eur. Toto číslo je nižšie, ako vláda pôvodne očakávala a plánovala. Štát v tomto roku plánoval na transakčnej dani vybrať 575 miliónov eur.

Foto: Pexels

Odhad neskôr opakovane upravoval, pričom posledný odhad z konca septembra ráta už len s 390 miliónmi eur. Štatistiky ale ukazujú, že finálna suma, ktorú sa podarí na transakčnej dani vybrať, bude ešte nižšia. Pravdepodobne sa vyšplhá len na 374 miliónov eur.

Bol to krok vedľa, mnohým sa podnikanie už neoplatí

Odborníka na financie Ing. Martina Šubu sme sa pýtali, čo si myslí o čiastočnom zrušení transakčnej dane. „Zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov je určite dobrý krok, ale najlepšie riešenie by bolo zrušiť samotnú transakčnú daň pre všetkých. Žiaľ, toto opatrenie neprinieslo želaný efekt v podobe plánovaných príjmov do štátneho rozpočtu a myslím si, že už aj politici pochopili, že to bol krok vedľa,“ vyjadril sa.

Dodal, že najväčší vplyv na živnostníkov budú mať nové konsolidačné opatrenia, s ktorými idú ruka v ruke zvýšené náklady. Negatívny vplyv pocítia najmä ľudia, ktorí si podnikaním privyrábajú popri práci, dôchodku či materskej dovolenke. Mnohým sa po novom už takto podnikať jednoducho neoplatí a živnosť radšej ukončia.

„Osobne si myslím, že niektoré z nových opatrení spôsobia opäť nižšie príjmy do štátneho rozpočtu a takto o rok nás bude pravdepodobne čakať ďalšie kolo konsolidácie,“ dodáva na záver Ing. Šuba.

