Najhoršie obstála obľúbená nízkonákladovka Slovákov: Problémy s batožinou najčastejšie hlásia zákazníci týchto prepravcov

Čakanie na batožinu po prílete do cieľovej destinácie vyvoláva v niektorých cestujúcich doslova stav úzkosti. Bude váš kufor v poriadku? Objaví sa vôbec? Práve tieto otázky sa ženú hlavami mnohých turistov a aj keď sú podobné prípady skôr výnimkou ako pravidlom, postihnúť môžu kohokoľvek. Viacerých iste zaujímalo, ktorá letecká spoločnosť je v tomto smere na tom najhoršie a práve na túto otázku nám dáva odpoveď najnovší článok z dielne Forbes.

Za 4 roky takmer tisíc sťažností

Forbes Advisor na základe údajov od úradu pre civilné letectvo (CAA) skúmal v približne štvorročnom horizonte (2018 — 2022) jednotlivé letecké spoločnosti a sťažnosti, ktoré britskí cestujúci podali. Dobrou správou je, že sťažnosti spojené s batožinou predstavujú len veľmi malý podiel pri problémoch pasažierov v leteckej doprave a ako vyplýva z prieskumu, ani pri jednej spoločnosti nepresahujú 10 %.

Čo sa týka samotných sťažností, najviac ich v skúmanom časovom rozmedzí obdržal Ryanair, ktorý musel riešiť 954 problémov spojených s batožinou. Pre kontext, predstavovalo to len 4 % z celkového počtu 23 000 sťažností, ktoré letecká spoločnosť počas tohto obdobia dostala. Hneď za Ryanairom nasleduje prepravca British Airways, ktorý dostal 844 sťažností (6 % z celkového počtu).

565 ľudí sa sťažovalo easyJetu, ktorý sa v poslednom období mediálne spomínal najmä v súvislosti s množstvom zrušených letov. Uvedený počet problémov s batožinou však predstavoval len 2 % z celkového počtu sťažností, čo je pomerne solídna vizitka. Na štvrtom mieste sa umiestnil ďalší známy nízkonákladový prepravca WizzAir, ktorý musel riešiť problémy spojené s batožinou 552-krát, čo je tiež len zanedbateľný 6 % podiel zo všetkých sťažností.

Aj keď tento prieskum ukazuje na konkrétne letecké spoločnosti, už viackrát sa riešilo práve to, či sú priamo zodpovedné za poškodenie či stratu batožiny. Vo väčšine prípadov je odpoveď nie, nakoľko manipulácia s batožinou je v kompetencii daných letísk a ich zamestnancov (zlé označenie kufra, poškodenie kufra, naloženie do nesprávneho lietadla a pod.). Formálne však za tieto problémy zodpovedá daná letecká spoločnosť a ak sa vám náhodou niečo podobné prihodí, riešiť to musíte s ňou.