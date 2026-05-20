Rezolúcia o Slovensku rozdelila europoslancov: Opoziční varujú pred stratou eurofondov, koaliční hovoria o nezmysloch

Nina Malovcová
TASR
Európsky parlament v stredu v uznesení vyzval Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie (EÚ) zo strany slovenskej vlády. Hoci žiaden slovenský europoslanec túto rezolúciu nepodporil, ich názory v tomto ohľade sú rôzne, informuje TASR.

Europoslanci vyjadrili znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov EÚ. Za uznesenie hlasovalo 347 poslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania.

Europoslanci z PS hovoria o ohrození Slovenska

Spomedzi slovenských europoslancov hlasovali všetci proti s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska (PS), ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili. „Európske inštitúcie prakticky od nástupu vlády Roberta Fica (Smer-SD) upozorňujú na jeho protislovenské kroky – od zmien v trestných kódexoch, cez zrušenie NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry, útoky na slobodné médiá až po slayády, ktorými okráda vlastnú krajinu. A čo on? Nič. Roberta Fica môžeme korunovať za protislovenského premiéra a ekonomického vlastizradcu,” uviedol europoslanec Martin Hojsík (PS).

Europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová (PS) prirovnala situáciu k začiatku zmrazenia eurofondov v Maďarsku. „Vláda robí kroky, ktoré by – keby ich cieľom bolo rozkrádať verejné zdroje – nevyzerali inak. Ignorujú a zľahčujú upozornenia aj odporúčania EÚ a jej inštitúcií v duchu ich známeho: Neotravujte, tu sme pri žatve. My v PS nechceme, aby Slovensko prišlo o eurofondy. Chceme, aby za ne mali ľudia lepší život. Ak by vláda mala rovnaký cieľ, ani rezolúcia, ani hrozba zmrazenia miliárd eur by dnes neboli témou,” konštatovala.

Podľa europoslankyne Lucie Yar (PS) Slovensko a jeho obyvatelia už dnes trpia vinou nepodarených konsolidácií ministra financií Ladislava Kamenického, prorastové opatrenia vlády sú v nedohľadne a zmrazenie eurofondov by predstavovalo posledný klinec do rakvy slovenskej ekonomiky.

„Odmietame kryť Ficove zlodejiny. No nechceme, aby kvôli nim trpeli nevinní Slováci a Slovenky. Eurofondy sú peniaze, za ktoré môžeme rekonštruovať nemocnice, rozširovať kapacity škôl a škôlok, stavať cesty, kanalizácie, mosty. Majú zlepšovať život našich občanov, nie Ficových oligarchov. Vyzývame preto premiéra a vládu, aby zmenili zákony a prestali ohrozovať vlastnú krajinu,“ doplnila.

Lexmann kritizovala vládu, odmietla však trestať občanov

Europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) ešte pred hlasovaním v utorok uviedla, že „za rozklad právneho štátu nesie zodpovednosť Ficova vláda, nie opozícia či občania Slovenska“.

„Právny štát na Slovensku je v zlom stave a nesmieme pred tým zatvárať oči. Vláda Roberta Fica oslabuje boj proti korupcii, ruší dôležité kontrolné mechanizmy a hazarduje s dôverou, bez ktorej Slovensko nemôže bezpečne čerpať európske zdroje. Zodpovednosť však nesie vláda, nie opozícia či občania. Nebudem podporovať riešenia, ktoré by trestali slovenské rodiny, samosprávy a regióny tým, že prídu o peniaze na školy, cesty, nemocnice či pracovné miesta. Slovensko nemôže byť rukojemníkom ľudí, ktorí doma rozkladajú právny štát a v Bruseli sa potom tvária ako obete,“ uviedla.

Koaliční europoslanci rezolúciu odmietli

Europoslanec Milan Uhrík (Republika) v príspevku na sociálnej sieti napísal, že uznesenie EP nebolo len o korupcii a rozkrádaní eurofondov, Bruselu podľa neho „vadia aj dve pohlavia v ústave“. Obsah rezolúcie preto označil za úplné nezmysly. Europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD) považuje uznesenie EP za snahu časti europoslancov o priame zasahovanie do politickej situácie na Slovensku a ovplyvňovanie volieb.

„Je to znôška často čistých nezmyslov, ako napríklad, že utláčame národnostné menšiny, potláčame reprodukčné práva žien, obmedzujeme prístup k interrupciám, prenasledujeme LGBTQI komunitu či dokonca, že dochádza k vraždám pre sexuálnu orientáciu. Iba malá časť uznesenia je skutočne venovaná eurofondom na Slovensku. A aj tu ide len o ohováranie a dohady, nie o skutočné fakty,“ uviedla pre TASR a zo zneužívania eurofondov obvinila matku predsedu PS.

Podľa Branislava Ondruša (Hlas-SD) „nám rezolúcia vyčíta všetko okrem samotnej existencie Slovenskej republiky“ a vôbec v nej nejde o eurofondy. Za absurdné označil najmä pasáže o nedodržiavaní ľudských práv, reprodukčného zdravia či utláčaní národnostných menšín a neslobode médií.

Jediným racionálnym a pochopiteľným zdôvodnením tohto uznesenia je podľa neho „úsilie poškodiť SR ako celok, nie záujem o riešenie problémov, ktoré nepochybne máme“. Časť rezolúcie o zmrazení eurofondov je podľa neho „prázdnym výkrikom do tmy bez akejkoľvek relevancie“. Ondruš tiež osobitne kritizoval časti textu viažuce sa na Benešove dekréty, ktoré sú podľa neho „požiadavkou na revíziu výsledkov druhej svetovej vojny a na ospravedlnenie fašistických a nacistických okupantov a vojnových zločincov a ich domácich prisluhovačov“.

