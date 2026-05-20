Blanár odmietol tvrdú rezolúciu z Bruselu: Europoslancov obvinil z progresívno liberálneho aktivizmu

Foto: SITA/MZV

Nina Malovcová
TASR
Juraj Blanár reagoval na kritiku Slovenska z Bruselu.

Uznesenie Európskeho parlamentu (EP) týkajúce sa stavu právneho štátu, demokracie a základných práv na Slovensku nezodpovedá realite a nemá voči SR právne účinky. Skonštatoval to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) na sociálnej sieti.

Uznesenie považuje za ďalší dôkaz toho, že časť europoslancov si zamieňa európske inštitúcie za politickú tribúnu progresívno-liberálneho aktivizmu. „Slovenská republika berie na vedomie dnes prijaté uznesenie EP, ktoré sa venuje stavu právneho štátu, demokracie a základných práv na Slovensku. Toto uznesenie obsahuje iba politické hodnotenie a nemá právne účinky voči SR. Predovšetkým však nezodpovedá realite a s jeho znením nesúhlasíme,“ reagoval Blanár.

Minister hovorí o politickom aktivizme

Ako podotkol, slovenská vláda má iný názor na fungovanie Únie, migráciu, médiá alebo zahraničnú politiku. To ale nepovažuje za dôvod poučovať SR o demokracii a právnom štáte. Namiesto prijímania takýchto uznesení by sa mal EP podľa neho začať venovať reálnym problémom občanov Európy – strate konkurencieschopnosti, energetickým či bezpečnostným hrozbám.

Šéf slovenskej diplomacie dodal, že SR si ctí všetky pravidlá ako členský štát EÚ a v prípade akejkoľvek otvorenej otázky vedie konštruktívny dialóg. „Tak, ako to bolo aj v prípade hodnotiacej správy právneho štátu zo strany Komisie, ktorú sme po vzájomnom dialógu s Európskou komisiou a argumentmi z našej strany objektivizovali,“ uzavrel minister.

Europoslanci v uznesení, ktoré prijali v stredu počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu, vyzvali Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt EÚ zo strany slovenskej vlády. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov EÚ.

Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či…

