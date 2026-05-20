Taraba stráca podporu z vlastných radov: SNS otvorene hovorí o rekonštrukcii vlády aj zmene ministra

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
TASR
SNS hovorí o možnej výmene ministra životného prostredia.

Slovenská národná strana (SNS) ponúkla ako jednu z alternatív vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu vlády aj výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

„Slovenská národná strana zotrváva na svojom stanovisku, že minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) už tri roky riadi predmetný rezort plne autonómne, vrátane personálnych nominácií, pričom dlhodobo nedochádza k žiadnej vecnej diskusii ani o podstatných materiáloch pripravovaných ministerstvom,“ uviedla Škopcová.

SNS odmieta niesť zodpovednosť za viaceré projekty

Doplnila, že SNS preto nemôže niesť ani politickú zodpovednosť za zonáciu, veterné parky, baterkárne, prečerpávacie elektrárne, pokuty za nelegálne studne pre občanov, zahraničné pracovné cesty či iné projekty v kompetencii súčasného ministra životného prostredia, pokiaľ sa o týchto projektoch dozvedá až z médií.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

„Pre Slovenskú národnú stranu je dôležité zachovať stabilitu vlády a je pripravená na politické kompromisy so svojimi koaličnými partnermi,“ dodala Škopcová. SNS v utorok vyhlásila, že sa dištancuje od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil Taraba. Minister po stredajšom rokovaní vlády uviedol, že si za návrhom stojí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac