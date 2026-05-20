Taraba stráca podporu z vlastných radov: SNS otvorene hovorí o rekonštrukcii vlády aj zmene ministra

Slovenská národná strana (SNS) ponúkla ako jednu z alternatív vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu vlády aj výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.
„Slovenská národná strana zotrváva na svojom stanovisku, že minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) už tri roky riadi predmetný rezort plne autonómne, vrátane personálnych nominácií, pričom dlhodobo nedochádza k žiadnej vecnej diskusii ani o podstatných materiáloch pripravovaných ministerstvom,“ uviedla Škopcová.
SNS odmieta niesť zodpovednosť za viaceré projekty
Doplnila, že SNS preto nemôže niesť ani politickú zodpovednosť za zonáciu, veterné parky, baterkárne, prečerpávacie elektrárne, pokuty za nelegálne studne pre občanov, zahraničné pracovné cesty či iné projekty v kompetencii súčasného ministra životného prostredia, pokiaľ sa o týchto projektoch dozvedá až z médií.
„Pre Slovenskú národnú stranu je dôležité zachovať stabilitu vlády a je pripravená na politické kompromisy so svojimi koaličnými partnermi,“ dodala Škopcová. SNS v utorok vyhlásila, že sa dištancuje od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil Taraba. Minister po stredajšom rokovaní vlády uviedol, že si za návrhom stojí.
Nahlásiť chybu v článku