Polícia rieši otrasný prípad: Kôň pri Nitre uhynul za podozrivých okolností, mal zranenia na krku aj bodnú ranu

Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Veľkom Záluží v okrese Nitra preverovali usmrtenie koňa bez primeraného dôvodu. O prípade informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Prípad oznámila oznamovateľka, s ktorou sa policajti skontaktovali. Po príchode na miesto zistili, že zviera malo zjavné poranenia krku, ako aj bodnú ranu v oblasti krku. Policajti si na miesto vyžiadali zverolekára a enviropolíciu. Tá si vec na mieste prevzala.
