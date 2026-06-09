Štát zabavil zápasníkovi Vémolovi levicu Elsu: Choval ju nelegálne, mala odstránené pazúry

České ministerstvo životného prostredia (MŽP ČR) odobralo zápasníkovi Karlovi Vémolovi levicu Elsu, ktorú choval nelegálne. TASR o tom v utorok informoval rezort s tým, že zatiaľ bude umiestnená v Zoo Liberec. Podľa ministerstva Vémola nebol schopný doložiť zákonný pôvod zvieraťa, ktoré je chránené medzinárodným dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), podobne ako prípade už zabavenej tigrice Ramby, píše spravodajkyňa v Prahe.
„O zabavení levice rozhodla Česká inšpekcia životného prostredia vo februári, pretože chovateľ nebol schopný doložiť zákonný pôvod zvieraťa. Proti rozhodnutiu sa majiteľ neodvolal a zviera sa tak stalo majetkom štátu. Bez riadnej dokumentácie a povolenia sa chovateľ vystavuje nielen riziku zabavenia zvieraťa, ale aj trestnému postihu za neoprávnené zaobchádzanie s ohrozenými druhmi,“ uviedol Jiří Mach z odboru druhovej ochrany MŽP ČR.
Je hendikepovaná a má odstránené pazúry
Levica má kompletne odstránené pazúry na predných končatinách a je značne hendikepovaná na ďalšiu socializáciu s inými jedincami svojho druhu, rezort preto hľadá pre ňu v spolupráci s medzinárodnými organizáciami vhodné zariadenie, v ktorom by mala individuálny prístup. Odstránením pazúrov totiž dochádza jednak k poškodeniu zdravia, ale mení sa aj správanie zvieraťa.
Šelma už nedokáže napríklad loziť po stromoch, brániť sa útoku iného zvieraťa či značkovať si svoje územie škrabaním. „Zvieratá sú tiež náchylnejšie na zdravotné problémy, ako sú bolesti chrbtice či narušenie rovnováhy,“ vysvetilo ministerstvo.
CITES sa vzťahuje na viac než 40 000 druhov živočíchov a rastlín. Týka sa nielen živých organizmov, ale aj ich častí a výrobkov z nich – napríklad kabelka z krokodílej kože, soška zo slonoviny či úlomok koralu. Cieľom je ohrozené druhy chrániť reguláciou obchodu, podotklo české ministerstvo. Dotknuté zvieratá a rastliny sa preto nemôžu cez hranice prevážať bez špeciálneho povolenia.
Vémola v súčasnosti figuruje v kauze distribúcie drog zo zahraničia do ČR. Podľa polície bol súčasťou organizovanej skupiny, ktorá vo veľkom rozsahu pašovala kokaín. Drogy údajne dopravovali ukryté v kamiónoch do Veľkej Británie, Českej republiky a v jednom prípade aj do Ruska. Vémolu kriminalisti zadržali vlani pred Vianocami, z väzby sa dostal na kauciu 15 miliónov korún (približne 620 000 eur). V súčasnosti je vyšetrovaný na slobode a v prípade preukázania viny mu hrozí až 18-ročné väzenie.
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