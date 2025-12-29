Po zadržaní Vémolu bola jeho žena využitá na podvod. Otázniky vyvoláva aj luxusné auto na bazári

Martin Cucík
Kauza Karlosa Vémolu má nové skutočnosti, medzitým sa vytvorila aj falošná zbierka na podporu jeho rodiny.

Prípad českého MMA zápasníka Karla Vémolu má ďalšie novinky. Len niekoľko dní po jeho zadržaní sa objavili nové otázniky, tentoraz v súvislosti s luxusným Lamborghini a so situáciou jeho rodiny.

Krátko po medializovaní prípadu sa na českom inzertnom portáli objavilo Lamborghini Huracán Spyder, ktoré sa podobá vozidlu, aké si Vémola kúpil v lete ako darček k štyridsiatym narodeninám. Auto ponúka rovnaký predajca, ktorý mu ho pôvodne dodal. Podľa inzercie ide o model z roku 2017 s nájazdom približne 53-tisíc kilometrov a výkonom 610 koní. Cena je stanovená na necelých päť miliónov českých korún (približne 206 000 eur). Predajca sa k pôvodu vozidla odmietol vyjadriť. Informáciu priniesol portál Garáž.cz.

Drahé autá, ale aj množstvo bytov

Vémola sa netajil tým, že sa zameriava najmä na bytové nehnuteľnosti. Ako konkrétny príklad uviedol kúpu bytového domu na pražskom Proseku, ktorý ho mal stáť približne 27 miliónov korún českých (približne 1,1 milióna eur). V objekte sa nachádza osem bytov a dva nebytové priestory.

Falošná finančná zbierka

Medzitým čelí tlaku aj Vémolova rodina. Ako informovali TV Noviny, na sociálnych sieťach sa začala šíriť falošná zbierka, ktorá mala finančne podporiť jeho manželku Lelu. Tá na svojom Instagram verejne upozornila, že žiadna zbierka neexistuje a vyzvala ľudí, aby na podvod nenaleteli. Zároveň poďakovala fanúšikom za podporu v náročnom období.

​„Dobrý deň, na sociálnych sieťach sa šíri neprimeraný žart o zbierke na moju osobu. Chcem vás uistiť, že žiadna zbierka sa pre mňa nekoná a ani konať nebude. Preto prosím, aby ste týmto informáciám neprikladali žiadnu váhu,“ vyjadrila sa Vémolová.

