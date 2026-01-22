Karlos Vémola prvýkrát prehovoril: Polícia vraj bola veľmi brutálna, rodina zažila ťažké chvíle

Vémola sa vyjadril k tomu, ako to bolo s jeho zadržaním.

Karlos Vémola sa spolu s manželkou Lelou po prvý raz verejne vrátil k policajnej akcii, ktorá krátko pred Vianocami zasiahla ich domácnosť. Reakciu svojej manželky označil za kľúčovú pre zvládnutie celej situácie.

Zásah prišiel nečakane a podľa Vémolu prebehol mimoriadne tvrdo. Opísal, že počas presunu do nemocnice mu cestu zablokovali viaceré vozidlá a v priebehu niekoľkých sekúnd bol zadržaný ozbrojenými policajtmi v kuklách. Nasledoval rýchly zákrok, pri ktorom skončil na zemi so spútanými rukami.

Nechápem to načasovanie. Počas cesty do nemocnice mi niekoľko áut skrížilo cestu, vyskočili ozbrojení maskovaní muži, stiahli ma na zem do blata, zakľakli ma, spútali. Koleno na krku, hlavu na ceste,“ povedal v rozhovore pre TN.cz.

Syn sa z toho ešte nespamätal

Zásah však výrazne zasiahol aj jeho 14-ročného syna, ktorý žije v Anglicku a nehovorí po česky. Chlapec si podľa Vémolu myslel, že ide o ozbrojený útok, čo v ňom vyvolalo dlhodobé psychické ťažkosti.

Polícia obvinila Karla Vémolu zo závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. V prípade uznania viny mu hrozí trest až 18 rokov odňatia slobody. Prípad naďalej vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní.

Zápasník je momentálne po vyplatení kaucie na slobode.

