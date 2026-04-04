Na slovenských cestách sa má objaviť nový bič na vodičov. Miliónové radary môžu čeliť problému

Čoskoro by na vodičov na našich cestách mal striehnuť nový typ radarov. Tie už mali byť pomaly inštalované, no to sa nedeje.
Ako informuje portál TV Noviny, o tri mesiace by mal byť spustený takzvaný automatizovaný systém radarov. No je možné, že sa stretol s problémami.
Termín miliónového projektu sa blíži
Projekt z plánu obnovy za takmer 30 miliónov eur najprv brzdila kontrola úradu pre verejné obstarávanie, teraz si „dáva načas“ ministerstvo vnútra, uvádza portál.
Ide o to, že má priniesť až 300 stacionárnych radarov, ktoré by v tomto čase už mali byť postupne inštalované. Ich spustenie je totiž stanovené na jún. No proces zamrzol. Podľa úradu pre verejné obstarávanie kvôli ministerstvu vnútra. To požiadalo o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným pred uzavretím zmluvy. O čo presne ide, nie je známe. Táto lehota je však hraničná s plánovaným termínom ich spustenia.
