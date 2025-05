Stačí vám 15 eur na noc, neďaleko pláže je najväčšia ropná rafinéria: Sem k moru radšej nechoďte, má zlú povesť

Keď sa vyberieme na dovolenku k moru, očakávame priezračnú azúrovú vodu, príjemné prostredie s nádhernými výhľadmi a čisté pláže. No ak si zvolíme zlú destináciu, hrozí, že sa tejto idylickej predstavy nedočkáme a namiesto oddychu budeme hromžiť.

Ako sme vás informovali, medzi najhoršími prímorskými mestami v Európe sa podľa britského The Daily Telegraph ocitlo aj chorvátske mestečko Ploče. A dôvod? Ploče magazín opisuje ako ošarpaný prístav so železnicou, ktorá vznikla v období Juhoslávie. „Nie je to miesto, kde by ste sa chceli zdržiavať,“ udrela ostro autorka tohto odporúčania, kam určite nevyraziť v lete na dovolenku. A nie je jediné, pred ktorým bolo vydané varovanie, aby tam ľudia radšej nechodili.

V spoločnosti chorvátskeho Ploče sa objavilo aj španielske mesto La Línea de la Concepción, ktoré sa nachádza v Andalúzii na juhu krajiny. Ak by ste sa sem chceli dostať, najpraktickejšie bude zaletieť si do Malagy, ktorá je od neho vzdialená asi hodinu a pol cesty autom.

Lacné ubytovanie, no mali by ste niečo vedieť

No v tomto prípade vás skôr upozorňujeme, že sa o ňom hovorí ako o mieste, kam na dovolenku nejsť, nie sa hrnúť. Aj keď lákadlom by mohli byť napríklad ceny ubytovania. Na známom ubytovacom portáli sme našli ponuky na prvú júlovú noc, teda v top sezóne, od 30 eur na noc pre dve osoby, čo vychádza na 15 eur na jedného. No je tu pár vecí, o ktorých by ste mali vedieť.

Daily Mirror vysvetľuje, že neďaleko mesta La Línea de la Concepción sa nachádza ropná rafinéria, ktorá je najväčšia na Pyrenejskom polostrove. Takže neprináša úplne idylické dovolenkové prostredie, aké by sme pri odpočinku pri mori očakávali. Navyše, spomína sa aj rozšírená kriminalita.

Nachádza sa tu mestská pláž Playa de Santa Bárbara s výhľadom na ikonickú vápencovú skalu. Napriek tomuto negatívnemu odporúčaniu pláži na googli svieti hodnotenie 4,4 hviezdičky z piatich a mnohí si ju pochvaľujú. Viacerí jej však vytkli čistotu, ktorá akosi pokrivkáva.

Takže aj tu opäť raz platí dobre známe — sto ľudí, sto chutí. A ak sa z nejakého dôvodu mestečko La Línea de la Concepción ocitne na vašom cestovateľskom zozname, urobte si na toto miesto vlastný názor.