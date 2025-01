Tomuto miestu pri mori sa v Chorvátsku za každú cenu vyhnite: Zaradili ho medzi najškaredšie v Európe

Je polovica januára, no mnohí z vás už možno aktívne premýšľajú nad letnou dovolenkou. Ak ju chcete mať podľa predstáv a možno aj v rámci nižšieho rozpočtu, netreba si nechávať plánovanie na poslednú chvíľu. Máme pre vás tipy na miesta v obľúbených európskych destináciách, ktorým by ste sa mali zďaleka vyhnúť.

Pri prezeraní cestovateľskej skupiny na facebooku, ktorá sa venuje prenájmu apartmánov v Chorvátsku, to vyzerá tak, že Slováci už s plánovaním letných dovoleniek pri Jadrane začali. Viacerí tu hľadajú ubytovanie pre niekoľkočlenné rodiny alebo dokonca pre viac rodín, ktoré plánujú vyraziť k moru súčasne.

Medzi najškaredšími aj jedno chorvátske

Ak sa do tejto milovanej destinácie chystáte tiež, možno vás zaujímajú nielen odporúčania na miesta, ktoré nevynechať, ale chcete aj vedieť, ktorým sa vyhnúť. Britský The Daily Telegraph oslovil odborníkov a priniesol zoznam najškaredších prímorských miest v Európe, s ktorým nemusí súhlasiť každý. A ocitlo sa medzi nimi aj jedno chorvátske.

Konkrétne ním je mestečko Ploče, ktoré leží priamo na pobreží, takmer v polovici medzi Splitom a Dubrovníkom. The Daily Telegraph spomína, že vďaka tomu má výhodnú polohu, no nemali by ste sa nechať presvedčiť a zastaviť sa tu.

Vraj sa tu nechcete zdržiavať

Ploče opisuje ako ošarpaný prístav so železnicou, ktorá vznikla v období Juhoslávie. „Nie je to miesto, kde by ste sa chceli zdržiavať,“ udrela ostro autorka tohto odporúčania, kam určite nevyraziť v lete na dovolenku.

Z Bratislavy je to do Ploče približne 8 a pol hodiny autom a aktuálne v ňom nájdete ponuky na známom ubytovacom portáli od 58 eur na noc pre dve osoby, čo vychádza na 29 eur na jedného.

Ak ale túžite po dovolenke pri „slovenskom mori“ a odradilo vás toto miesto zo zoznamu tých „najškaredších“, nemusíte zúfať. Chorvátsko ukrýva množstvo klenotov pri pobreží aj mimo neho, ktoré sa oplatí navštíviť. A či už sa sem vydávate pravidelne, alebo sa do Chorvátska chystáte prvýkrát, sme si istí, že vám stále má čo ponúknuť.

V zozname britského webu sa okrem Chorvátska ocitli aj miesta z Talianska či zo Španielska.