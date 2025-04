Najhoršiu pláž v Chorvátsku máme len 6 a pol hodiny autom: Zápach výkalov a odpadky tu znechucujú ľudí, radia sa jej vyhnúť

Tiež sa už vidíte ležať na príjemnej kamienkovej pláži alebo plávať v teplučkom Jadrane? Ak sa chystáte túto sezónu do Chorvátska, pravdepodobne sa vám táto túžba splní. No nie každá pláž je ako vystrihnutá z katalógov cestovných kancelárií. Aby ste sa vyhli nepríjemnému zážitku, rozhodli sme pátrať po tej najhoršej, akú v milovanej destinácii Slovákov môžete nájsť.

Zamierili sme na TripAdvisor, vyfiltrovali si pláže v Chorvátsku a odvrátili zrak od tých najlepších (niekedy vám ich určite bližšie predstavíme) a pátrali po tej s najhorším hodnotením. Dostali sme sa po 343. pláž v poradí, ktorá obstála na hodnotenie 2,5/5, pričom názor vo svojich recenziách vyjadrilo cez 100 ľudí. Niektorí z nich pláži síce udelili plné hodnotenie, no menej pozitívnych skúseností návštevníkov bolo viac a prebili ich.

Z Bratislavy ste tu za pár hodín

Sandy Beach Medulin je piesočnatou plážou, ktorá sa nachádza v letovisku Medulin, asi 20 minút autom od obľúbenej Puly. To znamená, že je mimoriadne dostupná pre Slovákov, ktorí sa vyberú k Jadranu autom. Z Bratislavy ste tu len za približne 6 hodín a 35 minút, čo znamená, že ráno sadnete do auta a poobede sa už môžete kúpať v mori. Len či chcete oddychovať práve na tejto pláži, je otázne. Podľa niektorých stojí za to, ďalší radia radšej sa jej vyhnúť.

Na googli svieti pláži, ktorú tu nájdete ako „Sandstrand Medulin“ hodnotenie 3,9 z piatich hviezdičiek a svoj názor tu vyjadrilo takmer 1600 ľudí.

Hovoria o nej ako o najhoršej pláži v celom Chorvátsku

Negatívne recenzie na TripAdvisore spomínajú špinavú vodu a taktiež pláži vyčítajú, že je až priveľmi komerčná. Vysvetľujú, že voda je plytká a mútna. „Je to tam plné odpadkov, vo vode aj mimo nej. A cítiť silný zápach psích výkalov,“ zhodnotil návštevník ešte v roku 2019. „Ideálna na umývanie nôh,“ rypol niekto ďalší.

„Počas našej dovolenky navštevujeme toľko pláží, koľko sa len dá, toto je už šiesty raz, čo sme v Chorvátsku, ale táto pláž je najhoršia, je na nej plno odpadkov, bohužiaľ, aj vo vode.“

Podobné skúsenosti dovolenkárov nájdeme aj na googli. „Bolo tam veľa filtrov od cigariet, kúskov skla a tak ďalej. Neodporúčam tam ani chodiť. Najhoršia pláž v Chorvátsku,“ udrel nespokojný návštevník.

Množstvo z nich znižovalo svoje hodnotenia práve pre veľký počet ľudí, za čo však pláž a more nemôžu. Za rozhádzané ohorky od cigariet, ktoré spomínali viacerí, taktiež nie.

Preto, ak sa vyberiete na výlet kamkoľvek, správajte sa k danému miestu s úctou a nerozhadzujte svoj odpad kade-tade. Ak nemáte nablízku smetný kôš, zoberte si ho so sebou a vyhoďte ho pri najbližšej príležitosti. Ak by to tak robili všetci, možno by aj táto pláž dostávala menej negatívnych recenzií a dovolenkári by sa tu cítili lepšie.

Každá minca má dve strany. A aj pláž

Nesmieme však zabudnúť ani na pozitívne hodnotenia, pretože mnohí návštevníci zo Sandy Beach Medulin odchádzajú s dobrým dojmom. A ako pri všetkom, aj pri návšteve tejto pláže sa ich zážitky líšia.

„Hoci je preplnená a vysoko turistická, je veľmi vhodná pre rodiny s malými deťmi,“ vyzdvihol niekto. „Malá pláž s plytkou vodou a množstvom reštaurácií okolo nej,“ dodal ďalší spokojný dovolenkár.