Dráma v banke: Páchatelia držia rukojemníkov, na mieste je polícia

Na západe Nemecka v meste Sinzig došlo k prepadu banky. Páchatelia v nej držia rukojemníkov. Zasahuje veľký počet bezpečnostných zložiek.
Polícia robí, čo môže
Ako informuje CNN Prima News, jedným z rukojemníkov by podľa dostupných informácií mal byť šofér auta prevážajúceho peniaze. Polícia sa domnieva, že v banke je viacero páchateľov. Rukojemníkov držia v banke v centre mesta.
Polícia dostala hlásenie okolo deviatej hodiny ráno a celú oblasť uzavrela. Obyvatelia mimo uzavretej oblasti nie sú v ohrození.
