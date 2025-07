Jedna chyba môže stáť seniorov stovky eur. Zaváhanie či omeškanie Sociálna poisťovňa netoleruje

Nárok na starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku a pri získaní aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Nižší dôchodkový vek zvyknú mať ženy, keďže sa starali o deti. Dôležité je však poznamenať aj to, že nemusíte ísť do dôchodku hneď, ako vám vznikne nárok.

Ako informuje portál Peniaze.sk, nemusíte ísť do dôchodku hneď, ako na to máte nárok. Hoci sa niektorí ľudia nemôžu dočkať a často dokonca volia predčasný dôchodok, existuje aj presne opačná skupina ľudí, ktorá odkladá odchod do dôchodku, ako najviac je to možné. Spoliehajú sa totiž na to, že im Sociálna poisťovňa neskôr vyplatí dôchodok spätne.

Existuje však riziko

Ak sa rozhodnete odísť do dôchodku neskôr, ako vám vznikol nárok na riadny starobný dôchodok, môžete to urobiť kedykoľvek. Existuje však riziko, na ktoré by ste nemali v tomto prípade zabúdať, a to také, že vám síce bude dôchodok vyplatený spätne, ale len za obdobie troch rokov.

„Poistenec nemá povinnosť žiadať o starobný dôchodok a on sám si určuje, od ktorého dátumu po vzniku nároku na starobný dôchodok o tento dôchodok požiada. Ak si nepožiada spätne, nie je nič „zameškané“. Naopak, požiadať o starobný dôchodok od neskoršieho dátumu, môže byť pre poistenca výhodnejšie. Samozrejme, aj o tom, čo je pre neho výhodnejšie, rozhoduje sám na základe svojej životnej situácie,“ vysvetlil pre portál Peniaze.sk Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne.

Navyše spätne dôchodca môže poberať aj trinásty a rodičovský dôchodok, a tak si vie naraz veľmi pekne prilepšiť. Pozor si však musí dať na lehotu troch rokov, keďže ak by sa rozhodol ísť do dôchodku štyri roky potom, ako mu vznikne nárok, dostane spätne vyplatené len tri roky, čím príde o jeden celý rok dôchodkov. Keďže priemerný dôchodok sa v súčasnosti pohybuje okolo sumy 700 eur, prišiel by tak o viac ako 8 000 eur.