Fico je na ceste do Moskvy: Vládny špeciál je už vo vzduchu, pozrite si trasu

Plánovaná cesta premiére Roberta Fica do Mosky vyvolala búrlivé diskusie. Niektoré krajiny mu zakázali prelet ponad ich územie. Vládny špeciál je však už vo vzduchu.
Lietadlo už mieri do Moskvy
Ako informuje Denník N, vládny špeciál na palube s Robertom Ficom vzlietol krátko po jednej popoludní. Ide severnou trasou, pravdepodobne cez Česko, Nemecko, Švédsko a Fínsko. Sprevádzať by ho mali podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok.
Rusko tento rok výrazne obmedzilo svoju vojenskú prehliadku, ktorou si pripomína Deň víťazstva v druhej svetovej vojne: chýbať bude nielen vojenská technika, ale aj západní novinári. Kremeľ im totiž odobral akreditácie na toto podujatie, informoval nemecký týždenník Der Spiegel, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Médiám zrušili akreditáciu
Medzičasom kanál Jož na sieti Telegram informoval, že prenos z prehliadky sa podľa zdroja z ruskej štátnej televízie bude vysielať s niekoľkominútovým oneskorením. V článku Der Spiegel sa píše, že odobratie akreditácie na prehliadku 9. mája mu Kremeľ oznámil telefonicky. Takto boli údajne kontaktované aj ďalšie zahraničné médiá vrátane televízií ARD, ZDF, Sky, tlačovej agentúry AFP, talianskeho vysielateľa RAI a japonského vysielateľa NHK.
Nemenovaný predstaviteľ Kremľa pre Der Spiegel objasnil, že „formát spravodajstva o (vojenskej) prehliadke (na Červenom námestí) sa zmenil kvôli súčasnej situácii. Preto zahraničné médiá, ktorým bola udelená akreditácia, už nebudú povolené.“ Ostatné zahraničné médiá dostali vysvetlenie, že na slávnostnú vojenskú prehliadku budú „pripustené iba ruské médiá.“
Der Spiegel konštatuje, že je to prvýkrát v histórii prehliadky pri príležitosti 9. mája, čo zahraničné médiá pôvodne dostali akreditáciu od Kremľa a následne im bola odobratá. Spravodajský web Meduza, pôsobi mimo Ruska, v piatok citoval hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, ktorý potvrdil, že na prehliadku bol akreditovaný obmedzený počet novinárov. Zdôraznil, že medzi nimi sú aj zástupcovia „medzinárodných médií, ktoré pravidelne informujú o práci ruského prezidenta“ Vladimira Putina.
Peskov tvrdí opak
„Nebol zaznamenaný ani jeden prípad, že by niekto bol zbavený akreditácie,“ tvrdí Peskov, ktorý zároveň na adresu Der Spiegel povedal, že „poskytuje nepresné a nepravdivé informácie“. Rusko si tento rok pripomenie víťazstvo nad nacistickým Nemeckom slávnostnou vojenskou prehliadkou na Červenom námestí v zredukovanom formáte. Podľa ministerstva obrany sa na nej kvôli „aktuálnej operačnej situácii“ nepredvedie žiadna vojenská technika. Stane sa tak prvýkrát od roku 2007.
Po iné roky na Červenom námestí defilovalo množstvo tankov a inej veľkej aj malej vojenskej techniky. Deviateho mája bude v Moskve vypnutý aj mobilný internet. Úrady uviedli, že je to potrebné „na zaistenie bezpečnosti osláv Dňa víťazstva“.
