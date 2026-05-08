Agresívny muž napadol v budove mestskej polície v Nitre policajtov. Udieral ich do tváre

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Obvineniu zo zločinu útoku na verejného činiteľa čelí 36-ročný muž, ktorý napadol mestských policajtov.

K útoku došlo v stredu v budove nitrianskej mestskej polície, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Mestskí policajti zakročovali voči mužovi, ktorý porušoval verejný poriadok. Za účelom zistenia jeho totožnosti ho predviedli na útvar Mestskej polície v Nitre. Muž sa správal agresívne, čo vyústilo do fyzického napadnutia mestského policajta.

„Napadol ho do oblasti tváre rukou, ktorú mal v sadre. Následkom úderu spadol na zem a nakrátko stratil vedomie,“ informovala polícia.

Zaútočil aj na ďalšieho policajta

Agresívny muž v útoku pokračoval a napadol ďalšieho mestského policajta, ktorého udieral do oblasti tváre. Policajtovi sa ho podarilo spacifikovať.

Privolaná hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky muža obmedzila na osobnej slobode. Muž aktuálne čelí obvineniu zo zločinu útoku na verejného činiteľa a vyšetrovateľ Policajného zboru podal návrh na jeho vzatie do väzby.

