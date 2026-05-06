Svah sa nebezpečne zosúva, ohrozené sú stovky ľudí: Do obce už priviezli núdzové domčeky, čelí mimoriadnej situácii

Nina Malovcová
TASR
Evakuovať musia 550 ľudí vrátane stoviek detí.

Najohrozenejšiu rodinu z rómskej osady v obci Kolačkov, okres Stará Ľubovňa, na ktorú sa zosúva svah, dočasne presťahujú do dvoch takzvaných švédskych domčekov. V stredu ich doviezli do obce, pričom ich zabezpečila sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.

Pre TASR to potvrdila prednostka Okresného úradu v Starej Ľubovni Katarína Tomková, ktorá tento týždeň pre zhoršujúcu sa mimoriadnu situáciu v obci zvolala aj krízový štáb.

Ohrozených je 550 obyvateľov vrátane detí

Do domčekov umiestnených na druhej strane potoka oproti osade v najbližších dňoch ubytujú osem ľudí. Prednostka uviedla, že v spolupráci so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Alexandrom Daškom, rezortom vnútra, obcou a ďalšími inštitúciami sa snažia situáciu vyriešiť komplexne. Evakuovať z osady však musia 550 ľudí, čo je podľa nej mimoriadne náročné.

„Približne 550 obyvateľov – z toho 284 detí a mladistvých, je priamo ohrozených. Svahové deformácie boli potvrdené geológmi a postupne sa rozširujú. Riziko ďalšieho zhoršenia je vysoké. Najohrozenejšie rodiny presúvame do náhradného ubytovania v rámci obce. Zamestnanci krízového riadenia situáciu v teréne pravidelne monitorujú a koordinujeme postup so všetkými zložkami. O pomoc budeme žiadať aj vládu Slovenskej republiky. Takéto situácie si vyžadujú systémové riešenie a podporu štátu,“ uviedla Tomková, podľa ktorej zásadnú úlohu zohráva čas, pretože odkladanie problému znamená ďalšie ohrozenie.

Hovoria už aj o stanoch od armády

Daško na sociálnej sieti spresnil, že po rokovaní krízového štábu tri rodiny, ktoré sú najviac ohrozené zosuvom, musia akútne premiestniť do bezpečia. K dispozícii je komunitné centrum, no čoraz viac sa podľa neho diskutuje o stanoch, ktoré postaví armáda. „Minister vnútra hovoril, že vedia do niekoľkých dní postaviť takzvané švédske stany. Čiže vieme do týždňa sanovať tri najohrozenejšie rodiny,“ uviedol Daško.

Foto: TASR/ Adriána Hudecová

Dodal, že po presťahovaní asi 30 ľudí chcú svah zastabilizovať. Podľa starostu Pavla Zamišku však bude potrebná evakuácia celej komunity. Tomková pripomenula, že osada je postavená nelegálne na nevysporiadaných pozemkoch a po evakuácii sa tam už obyvatelia nebudú môcť vrátiť. Sanácia nebezpečného svahu je však podľa nej nutná aj z pohľadu bezpečnosti celej obce, keďže po zosuve by tam hrozili povodne.

Prednostka zdôraznila, že pre zvyšných obyvateľov osady zatiaľ konkrétne riešenie nemajú. „Je to naozaj masa obyvateľov, skúšali sme nájsť pozemok v rámci obce, nedošlo však k žiadnemu posunu. Rovnako ani v okolitých obciach tie možnosti nie sú k dispozícii. Potrebujeme pomoc vlády a hľadať riešenie spoločne. Možno týchto ľudí budeme umiestňovať v rôznych lokalitách v rámci Slovenska. Rokujeme aj s armádou, aby sme ich dočasne presťahovali do nevyužívaných objektov, tie však bude potrebné aspoň čiastočne zrenovovať,“ vysvetlila Tomková. Problémom podľa nej je, že štátne pozemky v Kolačkove sa nachádzajú v záplavovom, respektíve chránenom území.

Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

