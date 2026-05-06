Hit, ktorému prepadli aj celebrity: Matcha manikúra ovládla salóny a svedčí krátkym aj dlhým nechtom

Jar praje jemným farbám, sviežim detailom a beauty trendom, ktoré si berú inšpiráciu z každodennosti.
Magazín Vogue píše, že beauty trendy tejto jari si čoraz častejšie berú inšpiráciu z úplne bežných miest, napríklad aj z obľúbenej kaviarne. Do popredia sa dostáva matcha – zelený čaj s výraznou farbou a dlhou tradíciou v Číne aj Japonsku, ktorý sa najnovšie premieta aj do nechtového dizajnu.
Zelená, ktorá nepôsobí prvoplánovo
Matcha má v sebe niečo, čo ju prirodzene predurčuje stať sa beauty trendom. Jej zelený odtieň je svieži, ale nie krikľavý, zemitý, ale stále dostatočne výrazný na to, aby zaujal. Rovnako dobre funguje aj vo svete manikúry.
Na rozdiel od neónovej zelenej, ktorá môže pôsobiť sezónne a odvážne, matcha zelená je jemnejšia a sofistikovanejšia. Vie byť elegantná na krátkych nechtoch, efektná na mandľovom tvare a veľmi moderne vyzerá aj v kombinácii s mliečnym či béžovým podkladom.
