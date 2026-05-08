Policajti v Trenčíne zastavili vodiča diaľkového autobusu. S cestujúcimi šoféroval pod vplyvom alkoholu

Zvýšiť bezpečnosť v cestnej premávke a odhaliť vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok bolo hlavným cieľom pondelkovej mimoriadnej policajnej kontroly v Trenčianskom okrese. Odhalili počas nej vodiča diaľkového autobusu pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Počas akcie policajti zastavili a kontrolovali v Trenčíne aj 47-ročného vodiča diaľkového autobusu, ktorý viedol autobus v smere od Trenčianskej Turnej. Vodič bol podrobený dychovej skúške, ktorá sa skončila s výsledkom 0,42 promile alkoholu. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu,“ doplnila hovorkyňa.
„Alkohol za volant nepatrí. O to závažnejšie je, keď ide o vodiča, ktorý prepravuje cestujúcich. Aj malé množstvo alkoholu môže ovplyvniť reakcie vodiča a ohroziť životy a zdravie nevinných ľudí,“ zdôraznila Klenková.
Nahlásiť chybu v článku