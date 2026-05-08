Športový svet v smútku: Český jazdec zomrel po nehode, mal 48 rokov

Zuzana Veslíková
TASR
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Český motocyklový jazdec Kamil Holán zomrel po nehode v kvalifikácii na preteky superbikov North West 200 v Severnom Írsku. Úmrtie 48-ročného Holána potvrdila na sociálnych sieťach motoškola Hefty74, v ktorej pracoval ako inštruktor.

„Odišiel človek, ktorý pre motocyklový šport dýchal. Kamil bol neuveriteľný pretekár a legenda českého road racingu, ktorá s odvahou zdolávala najťažšie trate sveta. Bol predovšetkým úžasný priateľ, srdciar a človek s obrovským charakterom,“ citoval vyjadrenie motoškoly portál idnes.cz.

Holán pretekal najmä na prírodných okruhoch. Na svojom konte má niekoľko triumfov v pretekoch 300 zákrut Gustava Havla v Hořiciach, absolvoval aj legendárne preteky Tourist Trophy na ostrove Man.

K tragickej udalosti sa vyjadril aj jediný český účastník majstrovstiev sveta cestných motocyklov Filip Salač. „Navždy zostaneš legendou českého road racingu. Už ako malý chlapec som ti fandil. Vždy som obdivoval, ako si do toho dával srdce. Odišiel si pri tom, čo si najviac miloval,“ napísal Salač na sociálnej sieti Instagram.

Preteky si už vyžiadali viac ľudských životov

Preteky North West 200 sa jazdia od roku 1929 na viac než 14-kilometrovej trati prezývanej „trojuholník“ na uzavretej ceste medzi troma mestami v Severnom Írsku. Holán sa stal dvadsiatym jazdcom, ktorý pri pretekoch zomrel.

Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Čo je to hantavírus a ako sa chrániť? Epidemiologička popísala prvé príznaky, dôvod na paniku nevidí
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
