Športový svet v smútku: Český jazdec zomrel po nehode, mal 48 rokov

Český motocyklový jazdec Kamil Holán zomrel po nehode v kvalifikácii na preteky superbikov North West 200 v Severnom Írsku. Úmrtie 48-ročného Holána potvrdila na sociálnych sieťach motoškola Hefty74, v ktorej pracoval ako inštruktor.
„Odišiel človek, ktorý pre motocyklový šport dýchal. Kamil bol neuveriteľný pretekár a legenda českého road racingu, ktorá s odvahou zdolávala najťažšie trate sveta. Bol predovšetkým úžasný priateľ, srdciar a človek s obrovským charakterom,“ citoval vyjadrenie motoškoly portál idnes.cz.
Holán pretekal najmä na prírodných okruhoch. Na svojom konte má niekoľko triumfov v pretekoch 300 zákrut Gustava Havla v Hořiciach, absolvoval aj legendárne preteky Tourist Trophy na ostrove Man.
K tragickej udalosti sa vyjadril aj jediný český účastník majstrovstiev sveta cestných motocyklov Filip Salač. „Navždy zostaneš legendou českého road racingu. Už ako malý chlapec som ti fandil. Vždy som obdivoval, ako si do toho dával srdce. Odišiel si pri tom, čo si najviac miloval,“ napísal Salač na sociálnej sieti Instagram.
Preteky si už vyžiadali viac ľudských životov
Preteky North West 200 sa jazdia od roku 1929 na viac než 14-kilometrovej trati prezývanej „trojuholník“ na uzavretej ceste medzi troma mestami v Severnom Írsku. Holán sa stal dvadsiatym jazdcom, ktorý pri pretekoch zomrel.
