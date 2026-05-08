Migaľ bude kandidovať na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja: Nesmie byť krajom, ktorý vymiera

Petra Sušaninová
TASR
Migaľ oznámil svoju kandidatúru.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) bude kandidovať ako nezávislý kandidát na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Oznámil to v piatok na tlačovej konferencii v Prešove. Medzi jeho priority patrí práca a investície, bývanie a infraštruktúra.

Dobrý župan vraj vie veci rozhýbať

Prešovský kraj nesmie byť podľa Migaľa krajom, z ktorého sa odchádza a ktorý vymiera. „Môj posledný rok pracovného života ma utvrdil v tom, že dobrý župan vie veľa vecí rozhýbať. Vie pripraviť projekty, vie vytvoriť podmienky pre lekárov, sociálne služby či mladé rodiny. Rovnako pritiahnuť investorov a s tým súvisiace peniaze. Vie pomôcť starostom, prepojiť školy so zamestnávateľom či opraviť cesty a mosty. Vie ale rokovať aj so štátom,“ uviedol Migaľ.

Aby sa ľudia vracali do Prešovského kraja, musia v ňom podľa neho nájsť tri základné veci – prácu, bývanie a infraštruktúru. „Bez práce sa mladý človek nevráti. Bez bývania si tu mladá rodina nepostaví život. Bez ciest, vlakov, autobusov, škôl, lekárov a sociálnych služieb sa z kraja stane priestor, kde sa síce dobre spomína, ale ťažko sa žije,“ doplnil Migaľ.

Prezradil, čo chce dosiahnuť

V prípade zvolenia zároveň chce, aby každý okres mal pripravené investičné príležitosti a mohli investorom ponúknuť lokalitu, školu, ľudí, cestu a samotný projekt. „Chcem, aby kraj systematicky pracoval so zamestnávateľmi, so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, so štátom, s mestami či s obcami,“ povedal Migaľ.

O post predsedu PSK sa chcú uchádzať jeho súčasný predseda Milan Majerský, poslanec Európskeho parlamentu Milan Mazurek (Republika) a finančný poradca a podnikateľ Marián Geci.

Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
