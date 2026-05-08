Zomrel autor knižnej klasiky: Dejepis sa podľa nej učí dodnes. Literárny svet je v slzách

Vo veku 84 rokov podľahol rakovine bývalý americký novinár a nositeľ Pulitzerovej ceny Philip Caputo, ktorý sa preslávil svojou knihou spomienok na službu dôstojníka americkej námornej pechoty počas vojny vo Vietname. O jeho smrti informoval na sociálnych sieťach jeho syn Marc Caputo, doplnila agentúra AFP.
Caputo bol súčasťou novinárskeho tímu, ktorý v roku 1973 získal prestížnu Pulitzerovu cenu za reportáže o volebnom podvode v Chicagu. Pôsobil aj ako zahraničný spravodajca, pričom pokrýval napríklad sovietsku inváziu do Afganistanu.
Reportérsky zachytil i pád Saigonu a libanonskú občiansku vojnu v roku 1975, počas ktorej pri útoku polovojenských oddielov utrpel strelné zranenie členka.
Philip Caputo wrote a best-selling classic about Vietnam, shared a Pulitzer for uncovering Chicago’s voting fraud, was captured by militants in Lebanon & shot by others, covered wars in Afghanistan to Africa, hunted big game & caught bigger fish
RIP dadhttps://t.co/BS5tmUzdbB pic.twitter.com/al1zpH3Lyd
— Marc Caputo (@MarcACaputo) May 8, 2026
Napísal množstvo kníh a memoárov
V roku 1977 vydal knihu A Rumor of War (v českom preklade Slyšel jsem jít válku), v ktorej opísal svoje skúsenosti mladého príslušníka americkej námornej pechoty počas 16-mesačnej služby vo Vietname v roku 1964. Podľa jeho webovej stránky sa vo svete predalo viac než 1,5 milióna výtlačkov tejto knihy, ktorú autorov syn označil za „klasiku, ktorá sa dodnes používa vo výučbe dejepisu“.
Marc Caputo doplnil, že jeho otec bol „medzi prvými Američanmi, ktorí bojovali vo vietnamskej vojne, a neskôr bol aj medzi poslednými civilistami evakuovanými zo Saigonu počas jeho pádu“.
Caputo napísal celkovo 18 kníh vrátane memoárov o svojej vyše 27 000 kilometrov dlhej ceste naprieč Spojenými štátmi – od ich najjužnejšieho po najsevernejší bod.
Nahlásiť chybu v článku