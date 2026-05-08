Roman Juraško prehovoril o začiatkoch v Markíze: Vraj nebol dobrým moderátorom. Považuje to za úlet

V televíznom svete je len málo ľudí, ktorí sa môžu pochváliť tým, že ich kariéra trvá viac než dve desaťročia a stále ich práca napĺňa. Roman Juraško je jedným z nich. Hoci vyštudoval úplne iný odbor a moderovaniu sa vôbec nevenoval, život ho zavial úplne iným smerom, než si pôvodne predstavoval.
Pred 22 rokmi sa odvážil skúsiť konkurz do Markízy, kde medzi tisíckami uchádzačov uspel a dostal sa až do finálovej desiatky. Odvtedy sa stal neoddeliteľnou súčasťou televíznej obrazovky a dodnes patrí medzi známe tváre. Roman Juraško, ktorého preslávilo Teleráno, porozprával v relácii Na káve s, ako sa presne dostal do Markízy a ako vyzeral jeho prvý deň v televízii.
Nečakaný štart v televízii
Televízia Markíza nedávno oslávila 30. výročie a relácia Reflex zase 20. Známy moderátor sa vrátil v čase a zaspomínal si na svoj prvý deň v novej práci. Doteraz si ho veľmi dobre pamätá. Podľa jeho slov sa na to nedá zabudnúť, napokon, vraj noc predtým vôbec nespal. Bola to totiž preňho úplne nová skúsenosť, keďže predtým nikdy nemoderoval. “V roku 2004, teda pred 22 rokmi, som ešte ani netušil, že budem robiť v televízii a v septembri som začal. Takže bolo to také nečakané aj pre mňa,” uviedol Roman Juraško, pre ktorého bol prvý deň v Markíze veľmi zaujímavý.
Stala sa mu totiž jedna nepríjemná vec. “Prišiel som do roboty a uvedomil som si, že som si v taxíku, ktorý nám vtedy posielala televízia, pokrčil košeľu a vtedy som chcel, aby bolo všetko dokonalé. Pokrčená košeľa predsa nemôže byť na vysielaní hneď prvý deň. Nemali sme tam však žehličku. Tak som si košeľu žehlil žehličkou na vlasy. Nešlo to, ale aspoň som dal do toho maximum. No a potom som nejako dal to prvé vysielanie,” dodal.
