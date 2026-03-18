Spúšťa limitovanú edíciu: Nela Pocisková verí, že osloví nielen jej fanúšikov, ale aj kritikov

Život vie niekedy nabrať tempo, ktoré sa len ťažko dá zastaviť. V takých chvíľach vznikajú tie najúprimnejšie a najosobnejšie nápady.
Speváčka a herečka Nela Pocisková, ktorá tancuje v šou Let’s Dance a hrá okrem toho aj v seriáli Dunaj, k vašim službám, prezradila, že najnovšie pripravuje vlastný produkt s originálnym motívom, o ktorom sa podelila vo svojom instagramovom príbehu. Vznikol ako reakcia na hektické obdobie, ktoré aktuálne prežíva, a odráža aj jej pohľad na tempo práce a života.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Novinka s osobným odkazom príde v limitovanej edícii
„Čo je veľa, to je NELA. Lebo toto čo sa teraz deje je ozaj hrot… a tak myslím, že si ho kúpia možno aj tí, čo ma majú v láske, lebo zisťujem, že v tejto práci je ozaj buď všetko naraz alebo nič,“ priznala úprimne vo svojom príbehu. Naznačuje to, že nejde len o bežnú novinku pre fanúšikov, ale o osobné vyjadrenie aktuálneho životného tempa, ktoré balansuje medzi extrémnym pracovným vyťažením a snahou zvládnuť všetko naplno.
„Bude k dispo od budúceho týždňa a bude len limitka zatiaľ, ale bude naložený.“ Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na exkluzívnu novinku, ktorá nebude dostupná dlhodobo. Obmedzený počet kusov má podčiarknuť výnimočnosť projektu aj jeho osobný charakter.
Nahlásiť chybu v článku