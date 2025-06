Spoznal svoj trest: Slovák, ktorý vo Viedni znásilnil a zabil 91-ročnú ženu, dostal doživotie. Vo väzení už predtým sedel

Slovák, ktorý vlani v septembri prepadol, znásilnil a zabil v záhradnom domčeku vo viedenskej štvrti Floridsdorf 91-ročnú ženu, dostal vo štvrtok za tento čin od rakúskeho súdu doživotný väzenský trest, informuje TASR podľa správy agentúry APA.

Okrem toho súd rozhodol o jeho umiestnení do forenzno-terapeutického centra. Rozsudok je právoplatný. „Rozumiem. Dostal som doživotný trest a chcel by som si ho odsedieť tu (v Rakúsku),“ povedal Slovák, ktorý sa k vražde priznal.

Útok sa odohral v záhradnej štvrti

Ako pripomína Denník N na základe informácií z čtk, k tragickému útoku došlo v noci na 4. septembra 2023 vo viedenskej štvrti Floridsdorf. Muž prenocoval v záhradnom domčeku obete, následne ju znásilnil a zavraždil. Súd ho uznal vinným a rozhodol o jeho trvalom umiestnení v niektorej z rakúskych väzníc na zvláštnom oddelení určenom pre mimoriadne nebezpečných páchateľov.

Obhajkyňa odsúdeného, Ina-Christin Stiglitz, pred súdom priznala, že ide o extrémne krutý čin, ku ktorému jej klient nemal žiadne racionálne vysvetlenie. „S ohľadom na tie hrozné činy je ťažké nájsť slová,“ uviedla.

Už ako 20-ročný zabil, neskôr okradol a zbil tri ženy

Podľa agentúry APA má odsúdený za sebou pohnutú kriminálnu minulosť. Ešte ako dvadsaťročný bol na Slovensku odsúdený za zabitie mladého muža, ktorého po hádke hodil do studne, kde sa muž utopil. Po odpykaní trestu sa presunul do Rakúska. Tam ho v roku 2008 viedenský súd potrestal 13 rokmi väzenia za to, že zbil a okradol tri ženy. Na výkon trestu bol neskôr vydaný späť na Slovensko.

Na slobode bol len krátko

Vo väzení strávil dokopy 29 rokov. Na slobodu sa dostal až v januári 2024, len niekoľko mesiacov po vražde v Rakúsku. Vzhľadom na mimoriadnu brutalitu jeho činov a opakované násilné správanie už doživotne zostane v rakúskom väzení.