Spotreba energie stúpne aj o 80 %, varuje Fico. Plošné dotácie už nebudú, rozhodnú o novom jadrovom bloku

Plánovaná výstavba nového jadrového bloku na Slovensku by sa mala už tento týždeň posunúť do ďalšej fázy. O výstavbe zariadenia s výkonom približne 1200 megawattov v Jaslovských Bohuniciach by v stredu (15. 5.) mala na výjazdovom zasadnutí rozhodnúť vláda. Na pondelňajšej tlačovej konferencii na Ministerstve hospodárstva (MH) SR to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Chceme využiť existujúcu infraštruktúru atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach pretože to výrazne skracuje povoľovacie konania a výrazne to umožňuje pristúpiť k rozhodnutiam, ktoré by možno trvali dlhé roky,“ uviedol Fico.

Dodal, že je obdobie, v ktorom je potrebné reagovať na energetické potreby. Sú tu podľa neho odhady, že v nasledujúcich 20 rokoch môže stúpnuť spotreba elektrickej energie na Slovensku až o 80 %. „Musíme rátať s tým, že niektoré bloky budú postupne dochádzať. Musíme mať zdroj, ktorý bude nielen výkonný, ale bude aj pod kontrolou štátu. To nám bude umožňovať zvládať krízové situácie,“ priblížil.

Energia z Azerbajdžanu

Robert Fico pripomenul aj nedávnu návštevu Azerbajdžanu, v rámci ktorej rokovali o dovoze plynu na Slovensko. Podľa premiéra urobili v tejto veci politicky všetko, čo bolo potrebné.

„Teraz záleží na rokovaniach jednotlivých spoločností, či sa dohodnú na ekonomických a cenových podmienkach. Ak to tak bude, Slovensko by mohlo dovážať plyn z Azerbajdžanu, časť by tu ostala, časť by prechádzala cez Slovensko do ďalších krajín,“ zhodnotil.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková v tejto súvislosti potvrdila, že pracujú na projekte adresnej pomoci. „Plošné energodotácie v budúcnosti neprichádzajú do úvahy, jednak na to nemáme dostatok finančných zdrojov, jednak musíme naučiť ľudí šetriť,“ vyhlásila s tým, že o tejto téme intenzívne rokujú s rezortami financií a práce.