Štát chystá veľký „záťah“, bude rozdávať vysoké pokuty: Asi 110-tisíc pracujúcich Slovákov môže mať problém

Vláda sa chystá „klepnúť po prstoch“ falošným živnostníkom. Ako informuje Startitup, minulý rok ich bolo asi 110-tísic. Tresty budú vysoké, najvyššie pokuty zaplatia firmy, ktoré si ich najali.

Ide o „tzv.“ švarcsystém, ktorý je na Slovensku nelegálny, no praktizuje sa. Živnostníci odvádzajú z celkovej ceny práce 6-násobne nižšie daňovo-odvodové platby za prvý rok živnosti a 2,3-násobne nižšie platby za ďalšie roky živnosti. Výhodné to je najmä pre firmy, ktoré tak nemusia za človeka, ktorého si najali, odvádzať štátu vysoké sumy za prácu jednotlivcov.

No pre zamestnancov je to nevýhodné. Ako informuje portál Peniaze.sk, výhoda švarcsystému, spočívajúca v nižšom daňovom a odvodovom zaťažení, je spojená so stratou množstva poskytovaných benefitov.

Pokuty za nelegálne zamestnávanie na živnosť sa udeľujú od 2 000 do 200 000 eur. Ak sa navyše týka viacerých osôb súčasne, je to vždy aspoň 5 000 eur. Živnostník, ktorý si týmto spôsobom privyrábal, môže dostať sankciu 331 eur.

Charakteristiky falošných živnostníkov

Ak ste SZČO, tak by ste si čo najskôr mali dať svoje spolupráce do poriadku. Právnička Barbora Magočová pre portál Peniaze.sk zostavila zoznam charakteristík, v ktorých ak sa nájdete a ste živnostníkmi, môžete mať veľký problém.

• Dlhodobo pracujete výhradne pre jednu firmu, iným služby neponúkate.

• Riadite sa pokynmi od vedenia firmy, ktoré sú pravidelne poskytované na ovplyvnenie jej pracovného výkonu, máte len malú mieru samostatnosti.

• Ste začlenený do organizačnej štruktúry firmy, aktívne spolupracujete so zamestnancami.

• Vykonávate pracovné úlohy, ktoré sú typické aj pre klasických zamestnancov.

• Ste pravidelne prítomný na pracovisku a dodržiavate firmou stanovenú pracovnú dobu.