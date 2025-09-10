Sporný zákon o mimovládkach mieri pred Ústavný súd: Návrhy ombudsmana a poslancov sa zlúčili do jedného prípadu

Nina Malovcová
TASR
Novela o mimovládkach dlhodobo čelí kritike.

Ústavný súd (ÚS) SR prijal na ďalšie konanie návrh verejného ochrancu práv (VOP) Róberta Dobrovodského na posúdenie ústavnosti novely zákona o neziskových organizáciách. Zároveň ho spojil do spoločného konania s podaním skupiny opozičných poslancov Národnej rady SR, ktorí napadli túto novelu už skôr.

ÚS o tom rozhodol v stredu na neverejnom zasadnutí pléna. Podľa ombudsmana niektoré časti zákona o neziskových organizáciách porušujú princíp slobody, sťažujú participáciu občianskej spoločnosti na verejnom živote a zavádzajú neprimerané štátne zásahy umožňujúce „špicľovanie“ mimovládnych organizácií.

Dobrovodský predstavil päť problematických oblastí

Dobrovodský to uviedol pre médiá v auguste. Verí, že ÚS vyhovie jeho návrhu, čím ostane zachovaná vysoká úroveň združovacieho práva. VOP predstavil päť okruhov zákona, ktoré považuje za problematické. Prvý sa týka zverejňovania prispievateľov vrátane ich identifikačných údajov.

Novela podľa neho takisto obmedzuje voľný pohyb kapitálu, a to tým, že zákon sa bude vzťahovať aj na darcov z iných členských krajín EÚ aj mimo nej. Týmto spôsobom môže byť podľa neho ohrozená legitímna podpora pre slovenské mimovládne organizácie, ktoré sa venujú verejnoprospešným aktivitám.

Novela platí od júna, ÚS posudzuje podania

Kritiku vyjadril aj rozšíreniu pôsobnosti zákona o slobodnom prístupe k informáciám na mimovládny sektor. Tento krok podľa neho zavádza nadmernú byrokraciu. Nedostatky Dobrovodský vidí aj v ochrane osobných údajov a ako kontroverznú vníma domnienku kumulácie príjmov, ak štatutárny orgán pôsobí vo viacerých mimovládnych organizáciách.

Novela zákona o neziskových organizáciách platí od júna. Pre organizácie napríklad zavádza povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami. Podanie skupiny poslancov týkajúce sa novely prijal ÚS na ďalšie konanie v máji, ich návrhu na pozastavenie účinnosti však nevyhovel. Novela podľa hnutia PS ohrozuje základné demokratické princípy a ľudské práva.

