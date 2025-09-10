Veľká rana pre náš šport: Na svoje narodeniny zomrela obrovská osobnosť. Patrila k svetovej špičke

Bohumila Řešátková (rodená Řimnáčová) bola československá reprezentantka v športovej gymnastike, olympijská medailistka, trénerka a propagátorka športu. Zomrela v deň svojich 78. narodenín.
V 60. rokoch patrila k absolútnej svetovej špičke. Bola členkou družstva, ktoré na majstrovstvách sveta 1966 vybojovalo zlaté medaily, o dva roky neskôr získala striebro v súťaži družstiev a v individuálnych disciplínach sa umiestnila medzi najlepšími gymnastkami sveta. V roku 1970 pridala bronz z MS v slovinskom hlavnom meste Ľubľana.
Aktívna aj po ukončení kariéry
Po ukončení vrcholovej kariéry absolvovala trénerské štúdium, venovala sa jazzgymnastike a tancu. Informovala o tom Česká asociácia Sport pro všechny. Stála pri začiatkoch športového aerobiku v Česku, kde pôsobila ako zväzová riaditeľka a manažérka.
Významne sa zaslúžila o rozvoj tohto moderného športu a priviedla k nemu širokú verejnosť. Řešátková bola nielen skvelou športovkyňou a trénerkou, ale aj inšpiratívnou ženou, ktorá svojou energiou a nadšením dokázala strhnúť ostatných.“Jej stopa zostáva nielen v histórii československej gymnastiky, ale aj v nových športových odvetviach, ktoré pomáhala budovať,“ doplnila asociácia.
Nahlásiť chybu v článku